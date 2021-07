¿Interjet volverá a volar? ‘Será difícil’, dicen abogados

El proceso de concurso mercantil que Interjet debe pasar para regresar al aire no es fácil e implica negociaciones con múltiples acreedores, admitieron los abogados que encabezan la estrategia legal del concurso mercantil de la aerolínea propiedad de Alejandro del Valle.

En entrevista para El Financiero, Fernando del Castillo y Alfonso Castro, socios fundadores del despacho que conduce a Interjet hacia el concurso mercantil, reconocieron que para llevar al escenario óptimo, que consiste en volver a operar con una capacidad reducida al final del año, deben superarse varias negociaciones correspondientes a una deuda que ronda los mil 250 millones de dólares.

“(El concurso mercantil) tiene muchas piezas muy complicadas que hacen que llegar al escenario optimo no se vea sencillo (…) Se tienen que juntar demasiadas piezas para que esto haga sentido, no se ve fácil. Sí, yo diría que no es un escenario fácil”, indicó Castro este lunes en entrevista.

El camino hacia el concurso mercantil de la aerolínea ha enfrentado una serie de retos. En marzo, el dueño de Interjet indicó que ese mismo mes la empresa entraría a concurso mercantil para poder dar estabilidad y seguridad a tres fondos extranjeros interesados en invertir hasta alrededor de mil 500 millones de dólares en la aerolínea. Pero esto no ocurrió.

Los fundadores del despacho del Castillo y Castro detallaron que fue un acreedor, a la que la empresa le debe 400 mil pesos, el que pidió a un juez se iniciará el concurso mercantil bajo la modalidad de quiebra, requerimiento que ya fue objetado por la representación legal de Interjet este lunes.

En la respuesta presentada al juez, Interjet acepta que se encuentra con todas las condiciones para entrar a concurso mercantil, pero en una etapa de conciliación, mas no de quiebra.

Con ello, la aerolínea acepta y reitera su disposición para entrar a concurso mercantil, negociar con sus acreedores y presentar un plan para que una empresa o un fondo inviertan en la línea aérea que no vuela desde el 11 de diciembre del año anterior.

Fernando del Castillo señaló que Interjet tiene toda la intención de entrar a concurso mercantil, tener un proceso legal claro y encontrar el mejor trato para los acreedores.

Los siguientes pasos consisten en formalizar la entrada al concurso mercantil. En ese sentido, será el juez quien decida si es necesaria la presencia de un visitador que constate el estado financiero de la empresa, para luego entrar al concurso mercantil.

Pero, acotó Castillo, el juez también puede decidir que, dada la aceptación de Interjet de entrar al concurso, se pueda abreviar el proceso, evitar la visita de un auditor y entrar, en las siguientes tres o cuatro semanas formalmente al proceso concursal.

“Pero, si es con visita, tardará de dos meses a dos meses y medio tomando en cuenta las complicaciones”, explicó Castillo.