Sheinbaum carga contra el INE: Reclama preguntas del debate y rechazo a votantes en el extranjero

Claudia Sheinbaum se unió a los reclamos hechos por diferentes grupos políticos en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la baja cifra de extranjeros votantes en las próximas elecciones del 2 de junio, y añadió que “es increíble” que habiendo 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y que de ellos hay cerca de 20 millones con posibilidad de votar, apenas 250 mil pudieron registrarse con trabas que no dejaron que cerca de 39 mil 724 voten.

Los comentarios de la candidata a la Presidencia en representación de Morena y aliados ocurren luego de que el INE rechazara las inscripciones de cerca de 39 mil 724 mexicanos en el extranjero a la Lista Nominal, con la que se supone que podrían votar el domingo 2 de junio.

El motivo por el que el INE canceló las solicitudes para los votantes fue debido a que se presentaron irregularidades en los documentos de soporte con los que se hizo la solicitud; sin embargo, esto hizo que cientos de personas expresaran su molestia ante el proceso de autorización del árbitro electoral.

Sheinbaum reclamó que el INE no ha facilitado el proceso para que las y los mexicanos puedan votar desde el extranjero, ya que no solo basta con tener la credencial de elector, y que no es un tema de los consulados, sino del propio instituto.

Aseguró que el hecho de garantizar el voto a los mexicanos que viven en otros países se llama “democrácia”, y criticó el comportamiento del INE respecto al proceso.

Sheinbaum le plantará cara el INE: Presentarán planteamiento sobre el formato del debate por AMLO

Sheinbaum anunció que su equipo lanzará un planteamiento al INE respecto a lo establecido para el primer debate y cómo se desarrolló respecto a las preguntas, pues reclamó que “las preguntas... venían orientadas como si no hubiera pasado nada respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

La candidata aseguró que las preguntas se hacían sin mencionar avances respecto a la actual gestión, y que incluso reclamó que estaban mal planteadas, según ella, lo que provocó complicaciones con el tiempo.

“Y cuando hay un minuto y medio para contestar, entre que dices que la pregunta está mal planteada, resondes con tus propuestas y respondes alguna cuestión personal o sobre el proyecto y contrastas los proyectos pues no da tiempo”, dijo Sheinbaum.

El planteamiento general, además de involucrar a Morena y aliados, también contará con opiniones de líderes de Movimiento Ciudadano y la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD).