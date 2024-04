Sheinbaum responde criticas de Xóchitl por vivir en ‘depa’ rentado: ¿Qué dijo?

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum no se resistió y decidió responder a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, esto después de que fue duramente criticada por vivir en un departamento rentado a los 60 años de edad.

Durante un acto de campaña, la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ criticó a su contrincante Xóchitl al mencionar que muchos otros mexicanos tampoco han tenido la oportunidad de adquirir una vivienda, esto a pesar de que la mayor parte de su vida trabajan arduamente.

“Ellos creen que quien no trabaja o que es pobre porque no se trabaja. No, nosotros creemos que en un sistema neoliberal durante 36 años, aún cuando trabajaras mañana, tarde, noche, no podrías salir de la pobreza, que el pobre su única opción era seguir siendo pobre y nosotros no”, declaró Sheinbaum en una conferencia de prensa realizada desde Hermosillo, Sonora.

Este conflicto entre ambas candidatas surgió debido a que inicialmente la candidata de Morena se lanzó en contra de Xóchitl Gálvez por vivir en una casa propia, mientras que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reside en un departamento rentado.

Incluso la candidata Sheinbaum ha utilizado estas declaraciones a su favor, ya que ella se comprometió a brindarle a todos los mexicanos el derecho a la vivienda, a un buen enrollo y un salario digno.

“Es que es muy distinta la visión, por eso son dos proyectos, regresar al pasado neoliberal y de construcción o seguir construyendo sobre el segundo piso de la 4T”, agregó.

¿Y qué opina el candidato Jorge Álvarez Máynez?

Por su parte, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se lanzó en contra de la aspirante presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, tras haber criticado a Claudia Sheinbaum por residir a sus 60 años en un departamento rentado.

“Cuándo la gente es tan clasista y te dice que el pobre es pobre porque quiere y que si no tienes una casa a los 60 años eres un wey, está chafísima”, dijo Máynez.

También consideró que el problema de la candidata Xóchitl Gálvez no es que se haya equivocado al mostrar el lábaro patrio de cabeza durante el debate, sino su mentalidad, según un video compartido por Político MX.

“El problema no es que se le haya salido un error como con la bandera, que lo quiere justificar, el problema es que lo piensan, así viven y así han tomado sus decisiones”, subrayó.

Incluso el candidato de Movimiento Ciudadano recordó que su querida abuelita vivía en un inmueble rentado, debido a que existían prioridades para su familia.

“Mi abuelo trabajo durante toda su vida murió en una casa rentada. Priorizó darle educación a sus hijos, priorizó darle oportunidades a sus nietos; se murió trabajando. Mi abuela fue una mexicana excepcional. No puedo entender que haya esa contradicción, que haya ese tipo de enjuiciamientos en un país con la desigualdad que existe en México”, subrayó el candidato presidencial.