Me gustaría que Ramírez de la O siguiera: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum va terminando su tercer evento público del día. Viste pantalón de mezclilla y camisa blanca. Se lleva de la tierra del general Emiliano Zapata, en el aniversario de su asesinato, la aprobación comunitaria para consagrar en la Constitución nuevos derechos, la elección popular de jueces y funcionarios electorales y dotar a todo México de más preparatorias y universidades totalmente gratuitas.

Sus mítines ahora son interactivos. “¡Aprobado!”, dice cada que somete a votación de los asistentes cada iniciativa y, como ella misma dice, emulando sus días de profesora deja tareas a la asamblea reunida este miércoles en la plaza.

Tras subir a la camioneta todavía firmará decenas de gorras y folletos, besará niños, se tomará decenas y decenas de selfies y escuchará denuncias sobre políticos locales que han fallado.

Claudia Sheinbaum "Vamos a continuar con la transformación, (...) como lo digo en los mítines, es continuar con un gobierno que esté dedicado a los que menos tienen". [Fotografía. Salvador Camarena]

“Como dice el presidente, ‘pura vitamina p”, dice cuando por fin la camioneta comienza su traslado a Amecameca, a donde llegaremos casi a las ocho de la noche, último acto de campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia el día 10. En el trayecto, contesta en exclusiva preguntas de EL FINANCIERO.

P Hace unas semanas usted decía que no comparte el diagnóstico pesimista sobre la inseguridad, ¿en el contacto con la gente, ha recibido expresiones de temor, de miedo, le dicen sentimos la amenaza del crimen?

R Sí hay, pero no es la generalidad. O sea, por ejemplo en Maravatío cuando fui, que acababa de ocurrir el asesinato de un candidato, en Celaya. En muchos lugares de Guanajuato hay peticiones.

P ¿Y se percibe? ¿Aparte de la petición verbalizada?

R En Guanajuato sí, por ejemplo. Pero en una zona que es difícil, entre Guanajuato, Jalisco, Michoacán, esta cosa que la gente tiene miedo, no, no lo he percibido; nuestro evento en Lagos de Moreno, por ejemplo, fue gigantesco, y la gente sí grita “seguridad”, pero es un ambiente festivo lo que hemos vivido; y aquí en Morelos la gente sí dice “queremos más seguridad”, pero no es esta cosa de que la gente no sale de su casa porque tiene miedo; en algunos lugares a lo mejor sí, pero es lo menos.

Cuando digo vamos a traer seguridad a esta zona, sí, la gente aplaude, pero en muchos lugares antes que seguridad me gritan ¡un hospital!, ¡una escuela!

Yo no digo que no sea un tema en el que no tengamos que seguir avanzando, no quiero tampoco minimizarlo, pero esta idea de que México tiene miedo y de que no sale a la calle, no coincido con esa percepción. Ahora, el presidente ha avanzado, cambió la tendencia, que es algo importantísimo, y nos va a tocar hacerlo más rápido, y tenemos que tener una estrategia de seguridad, porque pues hay crimen organizado en el país y tenemos que tener una estrategia para afrontar ese tema, y sí es uno de los temas que la gente en las encuestas en primer lugar dice seguridad, entonces hay que seguir atendiendo.

Pero no es esta idea que se ha querido generar de inclusive no puede haber elecciones porque hay un clima tan terrible de violencia en el país, que ni siquiera la gente va a poder salir a votar, tampoco quiero minimizar el tema, pero no, no lo he visto en la campaña como el principal problema.

P Muchos dicen que usted ganó el debate, y curiosamente está pasando un fenómeno de que también se dice que usted no cumplió las expectativas de Palacio Nacional, entonces no vaya a terminar siendo que usted perdió el debate…

R Jajaja. El presidente dijo que no le gustó cómo se elaboraron las preguntas, no que no le gustó cómo contesté en el debate.

P ¿No se sintió aludida?

R No, para nada. Y yo también creo que las preguntas, más allá de los conductores, no quiero polemizar con ellos, sí había una idea en las preguntas como si todo siguiera igual, los mismos problemas de hace 6 años, como si no se hubiera avanzado nada, sí había un sesgo en las preguntas como estaban elaboradas.

P ¿Le gustaría que se dieran a conocer las 108 preguntas?

R Sí, le pedí al equipo que me está representando en el INE que solicite las 108 preguntas, y también por lo menos una muestra representativa de las 24 mil, para saber qué preguntas fueron las que se escogieron.

P La gente pregunta si realmente va a ser independiente del presidente López Obrador, ¿qué contestaría?

R Yo siempre he dicho: quien va a gobernar soy yo y voy a gobernar para el pueblo de México, y espero que el pueblo de México se sienta representado en mí, ese es el objetivo; pero ahora lo he contestado de una manera distinta y es que el presidente López Obrador es un hombre muy respetuoso.

A mí nunca me habló por teléfono en la Jefatura de Gobierno para decirme, para darme una instrucción, “deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello”, nunca, teníamos acuerdos como con cualquier gobernador.

P ¿En qué marcará su diferencia?

R Yo durante años me dediqué a la energía, y siempre pensé que las energías renovables habría que impulsarlas, entonces vamos a tratar de acelerar la transición energética en el país; los temas ambientales, por ejemplo, creo que hay que dedicarle recursos y tiempo a descontaminar los ríos del país, que tienen distintos impactos en salud y en la contaminación de otros cuerpos de agua. Igual el tema de las mujeres. Yo creo que es tiempo de no solamente que llegue una mujer sino abrir los derechos para las mujeres en varios sentidos. Yo soy científica, en muchos de los temas voy a tener grupos de científicos trabajando conmigo para, por ejemplo, el tema del agua, que es uno de los grandes temas en el país; en esas cosas puede haber diferencias de cómo ejercemos el poder.

Claudia Sheinbaum "Yo siempre he dicho: quien va a gobernar soy yo y voy a gobernar para el pueblo de México, y espero que el pueblo de México se sienta representado en mí". [Fotografía. Salvador Camarena]

P ¿Va a perseguir la corrupción que se llegue a detectar de lo que haya pasado en este sexenio?

R Lo que se encuentre, cuando se hace la revisión, se haga la entrega y todo, si se encuentra algo se presenta la denuncia. (…) Si se llega a encontrar algo, que se presente la denuncia, como se tiene que presentar.

P Hablando de lo que pasaría a partir del primero de octubre, ¿usted tendrá interlocución con las bancadas del PRI, PAN y PRD?, ¿cómo será la relación con el Congreso?

R Para eso hay un secretario, o secretaria, de Gobernación, a la gobernación es a quien le corresponde estar en contacto con la bancada de Morena, y muchas veces desde la bancada de Morena la relación con las otras bancadas, así fueron los otros presidentes, ¿eh?

P ¿El primero de octubre se va a dar esto de “un corrimiento hacia el centro” por parte del movimiento, una dinámica menos polarizada?

R Vamos a continuar con la transformación, en eso no tiene por qué haber duda, y continuar con la transformación, como lo digo en los mítines, es continuar con un gobierno que esté dedicado a los que menos tienen, que sea un gobierno austero, que tenga disciplina fiscal y financiera, que defienda la autonomía del Banco de México, y que la honestidad sea el eje.

P La gente dice ‘México no aguanta otros 6 años de polarización’.

R Cada uno tenemos un estilo diferente de gobernar; el presidente tiene un estilo de gobernar, yo tengo mi estilo. Nosotros vamos a defender nuestro proyecto de transformación del país, y nos va a tocar un momento histórico distinto, en donde al presidente le tocó el momento pues de diferencia, de romper con el viejo modelo, y de iniciar un nuevo modelo, y a mí me va a tocar un momento político distinto, donde ya se probó los primeros seis años de que funciona; ahora, en la democracia hay posiciones distintas.

Yo siempre que se habla de polarización digo, a ver: primero, la mayor polarización, la más riesgosa incluso para el país, es la polarización social, las profundas desigualdades, y esas se han ido acortando y hay una orientación para que se sigan disminuyendo y se disminuya la pobreza; esto que dije en el debate es muy revelador, ¿no?, y me lo ha dicho mucha gente, no solamente esta persona que dije, cuando pregunto por qué quieren tanto al presidente y me dicen “es que por primera vez nos volteó a ver un presidente”, es muy muy revelador de lo que existía antes, entonces esa polarización social ya no existe.

Y la otra, las decisiones económicas más importantes en el país se han tomado por consenso, y esa es una virtud enorme del presidente y la vamos a seguir. El salario mínimo no se ha impuesto, han sido grandes empresarios, medianos, que dicen vámonos a aumentar los salarios; el outsourcing fue por consenso. Grandes decisiones económicas no se han tomado de manera autoritaria; lo mismo con la inflación, el presidente no dijo “control de precios”, no, se sentó con Walmart, con Comercial Mexicana, con Chedraui… cómo le hacemos entre todos para que la canasta básica no suba y que no se provoque hambre en el país con la inflación, fue una decisión de consenso y mesas de trabajo. Entonces también hay que ver hasta dónde es el tema de la polarización.

Y luego también tiene razón el presidente, o sea, las críticas al presidente han sido una cosa… además con inventos, si no hubiera existido la mañanera lo único que hubiera quedado es lo que se decía en un medio o en otro.

P ¿Usted va a seguir la mañanera?

R Pues no sé si la mañanera, pero estoy convencida que tiene que haber una forma de comunicación directa con la gente, que los medios cumplen una función, pero también tiene que haber una comunicación directa.

P Candidata, se dice en radio pasillo que ya le pidió, que ya tiene acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que se quede un año y medio, se lo paso al costo.

R Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría (ríe).

P Fue al Instituto Politécnico Nacional, pero ¿ITESO, Ibero, ITAM, UNAM?

R Vamos a ver de acuerdo con la agenda, no he dicho que no, pero vamos a ver de acuerdo con la agenda si se dan las condiciones.

P Ahora que se presentó el plan anticorrupción se suscitó un debate sobre el INAI, ataje el debate: ¿va a proponer desaparecer el INAI como lo conocemos hoy?

R Creo que tiene que haber cambios de como lo conocemos hoy. Encontrar corrupción en el INAI te hace repensar esa institución, o sea, cómo la institución que se dedica a la transparencia tiene corrupción en los contratos.

P ¿No basta quitar las malas manzanas?

R No, no puede ser que una institución de transparencia tenga problemas de corrupción. (…) Entonces, tiene que haber un gobierno transparente, si para eso necesitas el INAI, yo digo que no necesariamente, más con lo que hemos encontrado ahora en el INAI; y por cierto, cómo es posible que, como lo dije en el debate, el PRIAN, o sea la oposición, defiende el INAI cuando su candidata tenía un contrato, hay, mínimo, conflicto de interés.

P Entonces queda claro que usted está más a favor de un cambio de estructura.

R Sí.

P La Comisión de la Verdad se queja de que el Ejército no ha dado acceso o que incluso ha bloqueado el acceso.

R No creo que eso sea cierto.

P Es una comisión formada por el propio gobierno.

R No lo creo, la verdad, porque si uno lee los informes que hizo como subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, con las diversas hipótesis que se plantean ahí, queda claro hasta dónde fue la participación del Ejército, pero además ya hay hasta un general...

P Sí, más que de Ayotzinapa, yo le planteaba que la Comisión de la Verdad ha hecho pública su queja de que se está obstaculizando el acceso.

R Se abrió el Campo Militar Número Uno, en cuál gobierno hubiera permitido el Ejército abrir el Campo Militar Número Uno.

P Reconociendo esos avances está el balance que dice, pero no ha sido suficiente; usted como presidenta de la República ¿relanzaría esa comisión?

R Continuaríamos con la Comisión de la Verdad del presidente; ahora, la relación con las Fuerzas Armadas va a ser una relación siempre pensando en la Nación y en el pueblo de México.

P En el caso Ayotzinapa hay esta queja de que el Ejército no terminó de entregar la información, ¿usted daría un nuevo impulso…?

R El presidente ha dicho que no, que eso no es verdad y yo le creo al presidente, y más habiendo leído el reporte de Alejandro Encinas.

P ¿Hay margen ahí para encontrar un camino intermedio para relanzar, pues digamos la búsqueda de la verdad?

R Yo creo que el presidente va a avanzar bastante, se va a avanzar muchisisísimo, y si no se termina lo vamos a terminar nosotros; es una herida de México, y la única manera de cerrar una herida es haciendo justicia, verdad y justicia, digamos, y yo creo que el presidente va a avanzar bastante.

P Pronóstico en las gubernaturas, ¿carro completo?

R Ese es el objetivo.