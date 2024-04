Primer debate presidencial 2024: ¿Cómo llegan Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez en las encuestas?

Llegó la hora del primer debate presidencial en las elecciones 2024 en México, un evento que posiblemente será reflejo de lo que han sido las campañas hasta la fecha. Además, será la oportunidad de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez para recortar un poco de la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum en las encuestas.

El primer debate entre el y las candidatas a la Presidencia siempre tiene un factor especial en México, ya que es la primera ocasión en la que los aspirantes se juntan y, como ha pasado en anteriores procesos, se atacan entre sí con acusaciones que se tenían guardadas y que prepararon para ese momento con la finalidad de ‘desestabilizar’ a sus rivales.

Un ejemplo de ello fue el debate de la Ciudad de México, cuando Santiago Taboada, de la coalición PRI-PAN-PRD, mostró presuntas irregularidades en la compra de la casa de Clara Brugada, de Morena y aliados, quien supuestamente adquirió el lugar en el que vive en poco más de 300 pesos.

Además de la polémica por los dichos entre candidatos, esta ocasión el primer debate será en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro del proceso que está en medio de una serie de controversias, pues el oficialismo planea entablar reformas constitucionales para modificarlo, mientras la oposición lo ha tomado como bandera para señalar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La influencia del debate se reflejará casi de inmediato, y es posible que veamos a los partidos políticos proclamándose ganadores y señalando cualquier error de su rival. Además, veremos la influencia en las encuestas y si es que logran cerrarse, como quiere la oposición, o si la ventaja de Claudia Sheinbaum se hace más grande.

¿Cómo llegan Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez al primer debate presidencial?

A un mes de haber comenzado las campañas presidenciales y a más de medio año de que Morena y aliados, así como el frente opositor PRI-PAN-PRD definieran a sus candidatas, la ventaja aún permanece del lado del oficialismo y no se han registrado cambios en el liderazgo, aunque sí movimientos importantes en la preferencia ciudadana.

Así es como llegan las y el candidato a la Presidencia de México al primer debate:

Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PT, Partido Verde)

Claudia Sheinbaum es puntera en las encuestas (Cuartoscuro)

La candidata de Morena no ha perdido ventaja, y en lo que va del año ha logrado incrementar las opiniones positivas a su favor, lo que hace que a dos meses de la elección esté en uno de sus mejores momentos.

La encuesta de El Financiero señala que su intención de voto es del 51 por ciento, es decir, 17 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. Además, 58 por ciento de los encuestados consideran que su campaña ha sido buena, frente a 25 por ciento que la consideran muy mala.

El parámetro quizás más destacable es la opinión positiva que los mexicanos tienen sobre ella, pues en enero era del 49 por ciento y a finales de marzo es del 55 por ciento, siendo una subida de 6 puntos.

Mientras, la opinión negativa de Sheinbaum bajó del 33 por ciento en enero al 30 por ciento en marzo, además de que solo hay un 15 por ciento de los encuestados que no tienen opinión a favor o en contra de ella, siendo su registro más bajo en meses y reflejo de que su nombre está cada vez más en la conversación.

Xóchitl Gálvez Ruíz (PRI-PAN-PRD)

Xóchitl Gálvez va segunda en las encuestas y no ha podido superar a Sheinbaum. (Cuartoscuro)

En Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD recaen las esperanzas de la alianza de partidos opositores que dejaron atrás sus rivalidades y diferencias y se unieron con tal de derrotar a Morena; sin embargo, la opinión ciudadana no ha respaldado al grupo de partidos políticos, y a dos meses de las elecciones, la exalcaldesa de Miguel Hidalgo pierde cada vez más fuerza.

Actualmente tiene cerca del 34 por ciento de la intención de voto, es decir, menos del 38.67 por ciento que lograron los candidatos Ricardo Anaya (del PAN-PRD con 22.27 por ciento) y José Antonio Meade (del PRI con 16.40 por ciento) en 2018 juntos. Si bien es un avance desde el 28 por ciento que tenía en octubre, aún le falta camino.

A pesar de la desventaja, Xóchitl Gálvez ha logrado mejorar su imagen, pues en noviembre había un 50 por ciento de encuestados que tenían una opinión negativa, y a finales de marzo es el 43 por ciento. Mientras, su opinión positiva ha subido del 24 al 39 por ciento desde junio.

Finalmente, Xóchitl Gálvez redujo más de la mitad su cifra de indecisos, pues en junio había un 38 por ciento de personas que no tenían ninguna opinión sobre ella, y ahora solo es el 18 por ciento.

Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano)

Jorge Álvarez Máynez ha pedido que se realicen debates cada semana. (Cuartoscuro)

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano ‘llegó tarde’. Jorge Álvarez Máynez, quien dijo que competirá contra la vieja política y que es referente de la juventud, no ha podido levantar en las encuestas, y es el que ve a los debates como una posible ‘rampa’ para subir en las preferencias, al grado de que ha pedido debates semanales.

Cuando se definió que él sería el candidato de Movimiento Ciudadano, en enero, tenía el 10 por ciento de las preferencias, y a finales de marzo se cayó al 7 por ciento, es decir, 44 puntos por debajo de Sheinbaum.

Su opinión positiva aumentó del 13 al 17 por ciento, pero creció más la negativa, pasando del 36 al 43 por ciento. Otro indicador que podría ser alarmante es que luego de un mes de campaña aún le es indiferente a 40 por ciento de los encuestados que no tienen ninguna opinión sobre él.

Elecciones 2024: ¿Qué porcentaje del electorado aún está indeciso de su voto?

Aún hay millones de ciudadanos que no saben por quién votar. Es importante resaltar este indicador porque a dos meses de las elecciones aún hay un 8 por ciento que no se decide.

Este resultado indica que hay más indecisos que personas con intenciones de votar por Máynez. Además es reflejo de la ventaja de Claudia Sheinbaum en las encuestas, pues en un escenario en el que ese 8 por ciento optara por Xóchitl Gálvez llegaría apenas a un 41 por ciento, es decir, 10 puntos aún debajo de la puntera.

Se espera que el próximo mes se cierre aún más este indicador, debido a la tendencia que se presenta mes con mes y la proximidad de las elecciones presidenciales 2024, cuya jornada de votación se realizará el próximo domingo 2 de junio.

¿Cómo van las encuestas?

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero publicada el pasado 1 de abril, esta es la preferencia de los mexicanos sobre él y las candidatas a la Presidencia:

Respecto a la opinión que tienen los ciudadanos sobre cada aspirante, estos son los resultados:

Claudia Sheinbaum: 55 por ciento de opinión positiva, 30 por ciento de opinión negativa y 15 por ciento sin opinión.

Xóchitl Gálvez: 43 por ciento de opinión positiva, 39 por ciento de opinión negativa y 18 por ciento sin opinión.

Jorge Álvarez Máynez: 17 por ciento de opinión positiva, 43 por ciento de opinión negativa y 40 por ciento sin opinión.

Más de una cuarta parte de los mexicanos está preocupada principalmente por cómo la o él futuro presidente manejará el tema de la seguridad y de los programas sociales.

Primer debate presidencial 2024: ¿Cuáles son las propuestas de seguridad de Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez?

Desde marzo los tres aspirantes presentaron sus iniciativas, y mientras Sheinbaum busca fortalecer a la Guardia Nacional y el Ejército, Xóchitl Gálvez aspira a crear una mega cárcel y priorizar la búsqueda de desaparecidos, mientras que Máynez dijo que es necesario profesionalizar a miles de policías para eficientar las labores de protección ciudadana.

El tema de los programas sociales también ha sido polémico, pues mientras Morena busca incrementar los apoyos económicos, el bloque opositor PRI-PAN-PRD se ha enfocado en convencer a la gente de que si votan por ellos no perderán los apoyos, por lo que pidió a los mexicanos que no tuvieran miedo y no se sintieran amenazados, mientras que Movimiento Ciudadano asegura que no buscan eliminar ninguna ayuda.

¿Y tú qué opinas? ¿El primer debate cambiará el rumbo de la elección o se mantendrán las posiciones respecto a meses pasados? Recuerda que este tema es muy importante para los candidatos, pues del lado de la oposición insisten en que hayan debates más seguido, ya que lo ven como una oportunidad para recortar distancias.