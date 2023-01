Elecciones Edomex 2023: Delfina Gómez confía en que las mujeres le darán la victoria

La precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, consideró que en gran medida el motor del cambio que está por darse en la entidad mexiquense es por las mujeres.

En su gira por el municipio de Tlalnepantla, en el límite con la Ciudad de México, Delfina Gómez dijo que con este sector de la población, la Cuarta Transformación se ha fortalecido y se ha ido acrecentando el proyecto de nación, “porque las mujeres son la esperanza de la transformación”.

“Estoy muy orgullosa de ser, junto a ustedes, parte de este movimiento, porque un verdadero cambio en el Estado de México está en camino para lograr mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos”, dijo a mujeres, que con cacerolas, batucada, porras y aplausos la recibieron en esta localidad mexiquense del área metropolitana.

“Ayer (domingo 29 de enero) en Tejupilco vimos a nuestras mujeres simpatizantes mazahuas quienes todavía portan esa vestimenta tan hermosa y con mucha dignidad. Todavía viven la ceremonia del permiso a nuestra Madre Tierra, que muchos hemos perdido ese cariño y respeto a nuestra Madre Tierra para hacer algunas actividades.

“Con el apoyo de nuestros compañeros, ¿a poco no lo podemos lograr? Tenemos la gran oportunidad de lograr lo que tanto anhelamos: el cambio verdadero para todos. Creo que ya estamos en este proceso”.

En el evento celebrado al pie de la Pirámide de Tenayuca, construida por el pueblo Chichimeca en honor a las deidades Tláloc y Huitzilopochtli, la exalcaldesa de Texcoco aseveró que el espíritu y la esperanza del cambio ya han sido sembrados en el estado, y se fortalecen porque mujeres y hombres de luchan por son parte del movimiento de transformación que ya nada lo detiene”.

Finalmente, dijo que la militancia de Morena es muy movida, “ya quisieran muchos tener una militancia como ustedes, porque no solamente vienen a escuchar, sino a participar con proyectos y propuestas y eso ha hecho posible que la Cuarta Transformación no nada más se fortalezca, sino se acreciente”.

Morena denuncia guerra sucia

En su discurso, Horacio Duarte Olivares, coordinador general de la precampaña de Morena en el Estado de México, refirió que se percibe una guerra sucia que han emprendido en contra del movimiento, “porque tenemos una amplia y clara ventaja sobre nuestros oponentes, lo que tienen muy enojados a los orquestadores del golpeteo.

“Por ello comienzan los ataques contra ella, que ya prevemos, porque el bloque conservador de la derecha no sabe más que atacar y hacer guerra sucia. Están muy nerviosos porque los últimos sondeos dicen que la maestra Delfina tiene mucha ventaja”.

“Nuestra precandidata es una mujer sencilla y sensible, tanto en su vida privada como en su vida pública. Por eso no tenemos duda que la maestra Delfina Gómez no va a tener contrincante, porque su contrincante representa a lo más corrupto en la historia de México”.