Profeco advierte a empresarios: quien no respete el ‘PACIC 2.0′ perderá beneficios

El monitoreo de precios de los 24 productos incluidos en el APACIC se hará semanal y bajo un levantamiento especial para este grupo de la canasta básica, y de encontrarse que los beneficios especiales y exenciones otorgadas a la empresa no se trasladan al precio final, estos se les retirarán, advirtió Francisco Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor.

“El que pase de los mil 039 pesos, vamos a hacer una revisión a detalle, para ver si no está haciendo mal uso de las canonjías que se otorgaron a esos productos, y si se te está dando exenciones y consideraciones especiales como industrial o como comercializador, y tú no lo estás reflejando al consumidor, entonces tomaremos las medidas en relación a retirarle a esa persona esas exenciones o esas consideraciones especiales. Porque no es un tema de multas”, explicó.

La Profeco es el organismo a cargo de supervisar que el precio de la canasta básica, integrada por 24 productos, no supere los mil 039 pesos hasta el 28 de febrero del 2023 y el mecanismo para hacerlo es el mismo con el que en los últimos 40 años ha supervisado precios en supermercados y mercados para ver físicamente los precios de los productos.

“Tenemos el levantamiento normal de Quien es Quien en los Precios, y adicional hacemos uno para los 24 productos de la canasta básica”, señaló en el marco de la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Para el procurador es notoria la diferencia en la contención de precios producto del esfuerzo entre gobierno y sector privado.

“Vamos a seguir en ese monitoreo de precios de precios con detenimiento en esos 24 productos de forma semanal y de forma mensual en todos los demás productos”, señaló el titular de la Profeco.