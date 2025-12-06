F1 Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy HOY?

Lando Norris deberá hacer una de sus mejores participaciones este fin de semana para conservar y ganar el campeonato en el GP Abu Dhabi. (Foto: Shutterstock)

La Fórmula 1 llega a su última parada de la temporada 2025: Gran Premio de Abu Dhabi. En este momento, con los últimos 25 puntos en disputa, no hay lugar para los errores y un buen lugar en la parrilla de salida es clave.

Mientras las escuderías afinan detalles de cara a 2026 —incluida la llegada de Isack Hadjar a Red Bull—, la atención se mantiene en lo decisivo: conocer al campeón mundial de este año.

El triunfo de Max Verstappen en el Circuito Internacional de Losail redujo significativamente la ventaja de Lando Norris, actual líder del campeonato. Esa victoria reavivó la batalla por el título y abrió la puerta para que el neerlandés busque una de sus grandes remontadas para obtener su quinto campeonato del mundo.

Para Oscar Piastri, tercero en la clasificación, tampoco está todo definido. Pese al error estratégico de McLaren en Qatar, el australiano conserva opciones matemáticas tanto de luchar por el subcampeonato como, en un giro inesperado, de llevarse el título, aunque con bajas posibilidades.

Norris busca su primer título; Piastri, la sorpresa final; y Verstappen, el milagro en Abu Dhabi. (EFE/Siu Wu).

Horario en México Gran Premio de Abu Dhabi 2025: ¿A qué hora es la qualy de la F1 HOY?

La última sesión de clasificación de la Fórmula 1 en 2025 se transmite a las 8:00 de la mañana (tiempo central de México) del sábado 6 de diciembre. Si el itinerario se mantiene sin cambios, la qualy concluirá alrededor de las 9:00 a.m.

El año pasado, la pole position quedó en manos de Lando Norris, con su coequipero Oscar Piastri largando desde la segunda posición. Será una hazaña que, al menos en el caso del británico, deberá replicarse si quiere maximizar sus posibilidades en la lucha por el campeonato.

El GP de Abu Dhabi se disputa a 58 vueltas. (Foto: Shutterstock).

GP de Abu Dhabi 2025 EN VIVO: ¿En dónde ver la clasificación desde México?

La clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 se transmitirá mediante dos plataformas para los aficionados de México, en donde además hay acceso la cobertura de todo el fin de semana, análisis y la visión desde las cámaras on board.

Sky Sports México : Transmisión en vivo a través de televisión de paga por Izzi TV y Sky+.

: Transmisión en vivo a través de televisión de paga por Izzi TV y Sky+. F1TV: servicio oficial de streaming de la Fórmula 1

Considera que ambas plataformas son de paga, en caso de no tener acceso a ellas puedes seguir las actualizaciones en vivo y los minuto a minuto mediante nuestro sitio web El Financiero Deportes.

¿Cuándo es la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025?

Para seguir el Gran Premio de Abu Dhabi, los aficionados en México tendrán que madrugar: la carrera final de la temporada se transmitirá el domingo 7 de diciembre a las 7:00 de la mañana.

Fecha : domingo 7 de diciembre de 2025

: domingo 7 de diciembre de 2025 Horario : 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports México y F1TV

El Circuito de Yas Marina, en donde se realiza el GP de Abu Dhabi, se distingue por su extensa recta de 1.2 kilómetros entre las curvas 5 y 6, flanqueada por dos zonas de baja velocidad que la convierten en uno de los puntos más propicios para los adelantamientos.

Aunque Oscar Piastri aún tiene la esperanza de ganar el campeonato o el subcampeonato, sus posibilidades son reducidas. (Fotos: EFE / Shutterstock).

Otro sector clave es la transición entre las curvas 10 y 11, una combinación que exige una fuerte frenada mientras el monoplaza soporta una alta carga lateral, poniendo a prueba la precisión de los pilotos.

En esta ocasión, Lando Norris depende de terminar por delante de Max Verstappen para asegurar el campeonato; un podio podría ser suficiente, siempre y cuando el neerlandés no recorte la diferencia necesaria.