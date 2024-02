Pelea de Canelo Álvarez en Las Vegas: Fecha y posibles rivales

Los fanáticos del boxeo pueden estar tranquilos porque Saúl ‘Canelo’ Álvarez no faltará a su tradición de celebrar el 5 de mayo con una pelea en territorio estadounidense.

En días recientes se ha especulado sobre quién será el rival que pondrá en duda su posición absoluta en el boxeo. El mexicano llegó a 60 victorias a finales de septiembre, cuando venció al estadounidense Jermell Charlo por decisión unánime.

Ese último combate sucedió en Las Vegas, ciudad que será sede de la edición por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

En su última pelea, 'Canelo' Álvarez venció a Jermell Charlo por decisión unánime. (Foto: EFE)

Se esperaba que esta batalla fuera en defensa del título de peso supermediano en las 168 libras, categoría de la que ‘Canelo’ es monarca en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero al parecer se quedará pendiente.

¿Cuándo y dónde peleará el ‘Canelo’ Álvarez?

El mexicano se vuelve a subir al ring el próximo sábado 4 de mayo y lo hará con la T-Mobile Arena de Las Vegas como escenario.

La fecha es especial para Álvarez, quien siempre procura estar cerca de los compatriotas en fechas de celebración.

Esa sede es una de las más emblemáticas y en su último combate, los precios, que iban de los casi 9 mil pesos a los 100 mil, no fueron un obstáculo para los fanáticos que lo vieron retener los cuatro cinturones. Por lo que se espera que de nuevo sean alrededor de 20 mil espectadores los que acudan al llamado.

Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a Las Vegas para celebrar el 5 de mayo en la T-Mobile Arena (Foto: EFE)

¿Quién será el rival del ‘Canelo’?

Este 13 de febrero, ‘Canelo’ tuvo una serie de entrevistas en TV Azteca, ya que renovó el contrato para seguir transmitiendo sus peleas por dicho medio.

Entre los temas que comentó el pugilista tapatío es que no planea retirarse y considera que le quedan al menos cinco años en el ring, además de que agregó que solo está afinando detalles sobre su próximo rival y planea anunciarlo esta o la siguiente semana.

Además, dejó claro que no será un mexicano, lo cual descartó a Jaime Munguía. El de 27 años y nacido en Tijuana tendrá que esperar por su oportunidad para enfrentarse a un histórico del boxeo en el país. Estos son los posibles rivales.

Jermall Charlo

¿Revancha familiar? Jermall Charlo es por ahora la principal posibilidad, no, no es el mismo contra el que peleó en septiembre sino el hermano gemelo.

Jermall tiene 33 años, es el campeón de peso mediano del CMB y de la AMB. Pese a que sufrió por lesiones y problemas personales que lo mantuvieron alejado del ring durante más de dos años, regresó a combatir el 25 de noviembre y venció por decisión unánime al mexicoamericano José Benavidez Jr..

‘The Hit Man’, como es apodado, no puso en juego su título mundial del CMB en esa ocasión, incluso se pasó de peso en la báscula y tuvo que pagar por la diferencia respecto a su rival con quien había pactado las 163 libras.

El hermano de Jermell Charlo, último rival del Canelo, le había pedido que lo considerara como rival. (Foto: Instagram / @futureofboxing).

Tras la victoria, Jermall aprovechó los micrófonos en conferencia de prensa para pedirle a Álvarez que lo considerara: “Sé que van a decir que ya peleó con mi hermano gemelo, pero yo seré un gemelo totalmente diferente cuando me enfrente”.

El estadounidense destacó lo que hizo su hermano al subir dos divisiones para enfrentarlo, pero siente que este es su “momento para brillar”.

Finalmente, la pelea que él mismo esperaba como motivación para levantar su regreso sería una realidad el próximo 4 de mayo.

Terence Crawford

El boxeador estadounidense de 36 años era el campeón indiscutido de peso welter, hasta que la FIB le quitó el título en noviembre, de cualquier forma, mantiene los cinturones del CMB, la AMB y la OMB.

En la recta final del año pasado, Crawford aseguró que no le teme a la pegada del ‘Canelo’: “No me puedo subir a un ring pensando en que si este tipo me golpea me va a noquear, o que si me conecta me va a romper la costilla. Ni siquiera consideraría una pelea si pienso que no puedo soportar ese nivel de pegada, pero (Canelo) no es Deontay Wilder o algo así”, dijo para FightHub TV.

Canelo Álvarez y Terence Crawford. El estadounidense abiertamente dijo querer pelear contra el mexicano en las 168 libras. (USA Today)

Sin embargo, actualmente hay diferencias de peso considerables entre ambos y Terence tendría que aumentar alrededor de 19 libras para disputar el título de los supermedianos: “Canelo es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades... es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena”, añadió en dicha entrevista.

¿Por qué critican al ‘Canelo’ Álvarez?

En noviembre, David Benavidez venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en seis asaltos y obtuvo el título interino de peso supermediano del CMB.

Con el ánimo arriba por la victoria y al ser el retador oficial, el estadounidense con ascendencia mexicana lanzó la invitación para Álvarez: “Quiero recordarles a todos quién es el verdadero campeón en 168 libras. Démosle a la gente lo que quiere ver. ¿Quién quiere ver a David Benavidez vs Canelo?”.

Poco después, el ‘Canelo’ respondió “el rey soy yo y puedo hacer lo que se me dé la gana”.

David Benavidez ha buscado por años pelear contra 'Canelo' Álvarez. (Instagram / @benavidez300 / @valentin_romero8 / Mexsport)

Para los fanáticos del boxeo y para otros boxeadores, este es el momento en el que Álvarez tiene que demostrar su supremacía aceptando la pelea contra David y han criticado su renuencia a enfrentarse a un rival a su nivel para exponer sus títulos.

Hasta el exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez salió a sumar presión: “Tiene más de un año como retador oficial y creo que lo más factible es que el CMB tenga que desconocerlo como campeón al ‘Canelo’, si es que no acepta la pelea inmediatamente porque es su retador oficial”, dijo en el canal de YouTube ProBox Tv a finales del año pasado.