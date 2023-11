¿Lewis Hamilton pidió un lugar en Red Bull a Horner? Esto dijo el piloto de Mercedes

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton desmintió que él o sus agentes se hayan acercado al equipo de Red Bull para buscar un ‘asiento’ al lado de Max Verstappen.

El heptacampeón de la Fórmula 1 aclaró en entrevista para Sky Sports F1 que no se explicaba de dónde había surgido la historia que el jefe de la escudería austriaca había contado en días previos.

Sergio 'Checo' Pérez y Lewis Hamilton compitieron por el subcampeonato de la Fórmula 1 este 2023. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Christian Horner sobre Lewis Hamilton?

Esta semana Christian Horner aseguró para el diario inglés, Daily Mail, que representantes de Hamilton lo sondearon a inicios de año para saber si había interés en que Lewis se incorporara a su equipo.

“Se han acercado varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés (de Red Bull hacia Hamilton). A lo largo de los años hemos tenido varias conversaciones sobre la posible incorporación de Lewis”, dijo el jefe de carrera.

Christian Horner dijo a un diario británico que Lewis Hamilton lo había sondeado para buscar un lugar en Red Bull. (Mexsport)

Hamilton descarta interés en Red Bull

Sin embargo, cabe recordar que a finales de agosto Hamilton firmó un nuevo contrato de dos años con Mercedes (hasta 2025).

Durante la sesión de prensa, este jueves el británico negó categóricamente que él o sus agentes hayan hablado con Horner.

“Hace años que no hablo con Christian. Que yo sepa, nadie de mi equipo ha hablado con él”, dijo Hamilton en el marco del Gran Premio de Abu Dabi.

Asimismo reiteró que, tras algunas investigaciones, confirmó que desde ningún flanco surgió alguna charla por el estilo.

“He consultado con todos, y nadie ha mantenido contacto con él. Sin embargo, él fue el que se me contactó al comienzo del año para tener una reunión al final de la temporada”, añadió el heptacampeón.

Hamilton reveló que encontró un mensaje de Horner en un teléfono que había dejado de usar; en este el jefe de Red Bull era quien le pedía reunirse con él.

A finales de agosto, Lewis Hamilton renovó contrato con Mercedes hasta 2025. (Foto: EFE)

“Lo encendí y obviamente tenía cientos de mensajes. Me fijé que había uno de Christian diciendo quería hablar al final de la temporada”, relató Hamilton.

El piloto de Mercedes contó que solo se ciñó a darle sus felicitaciones por los resultados de Red Bull en la temporada 2023.

“Respondí que lo había visto muy tarde. Me limité a felicitarle por el año increíble que tuvieron y a decirle que confiaba en poder pelear contra ellos pronto y él (Horner) me contestó diciéndome lo mismo. Nada más”, destacó para varios medios.

Respecto a la carrera en el circuito de Yas Marina, Lewis comentó que se siente optimista de entrar a la pugna para obtener el podio de la última carrera de la temporada.

“Me gustaría encontrarme en esta posición. Pero supongo que implica que debemos trabajar más fuerte este fin de semana y estoy entusiasmado de entrar en batalla”, finalizó el piloto de 38 años.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre el supuesto acercamiento de Horner a Hamilton?

Durante la misma jornada de prensa, Max Verstappen respondió a una pregunta sobre si le gustaría tener a Hamilton como compañero.

“¿Qué se supone que debo añadir? Eso no va a suceder. No hay ponerse a inventar historias cuando no va a suceder”, señaló.

El neerlandés señaló que ya fuera Lewis u otro piloto, para él no era algo que lo perturbara.

“Me daría igual, no importa, cualquiera (podría ser mi compañero). No quiero apuntar en particular a Lewis porque son tantos los pilotos buenos”, expresó.