‘Se escucha borroso’: Charlo dice que golpe de ‘Canelo’ lo mareó como nunca

“Sana, sana colita de rana”: el boxeador Jermell Charlo, quien recientemente se enfrentó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, habló sobre uno de los golpes que recibió del púgil tapatío durante su encuentro en la Arena T-Mobile en Las Vegas, Estados Unidos.

La noche de este 30 de septiembre, ‘Canelo’ Álvarez salió victorioso por decisión unánime de un encuentro deportivo con el estadounidense Jermell Charlo. El resultado del evento permitió que al mexicano retener sus títulos de peso supermediano.

La pelea entre Charlo y ‘Canelo’ consistió de 12 rondas, algunas más llenas de acción que otras, en las que el boxeador mexicano demostró su habilidad en el deporte.

“Demostré en 12 asaltos quién es el mejor; soy un tipo fuerte, ese es el ‘Canelo’, no me importa quién será el próximo rival”, comentó Saúl Álvarez tras haber conseguido la victoria.

Saúl 'Canelo' Álvarez consiguió la victoria tras pelear contra Jermell Charlo. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Jermell Charlo sobre la pelea con ‘Canelo’ Álvarez?

Jermell Charlo, quien llevaba dos años alejado del mundo del boxeo, también se pronunció al respecto del resultado de la pelea en una conferencia de prensa.

En aquel encuentro con los medios, un reportero le preguntó a Charlo sobre lo que sucedió durante la ronda siete de la pelea, en la que ‘Canelo’ logró darle un golpe que lo mandó a la lona y que hasta parecía que lo dejó desorientado:

“Fue la primera vez que sentí un golpe que me dejó mareado. Siempre soy el que los da y en esta ocasión me tocó estar del otro lado”. Asimismo, Charlo aseguró que fue inteligente de su parte no continuar batallando tras aquel encuentro de la ronda siete.

'Canelo' Álvarez logró darle un golpe fuerte a Jermell Charlo. (Foto: EFE)

“Sabía que era lo mejor (no continuar peleando en la ronda siete), veo boxeo y he sido parte del deporte durante tanto tiempo que si hubiera saltado ahí fuera me habría avergonzado a mí mismo. Las cosas podrían haber sido diferentes, pero fui lo suficientemente listo para recuperarme”.

Según Charlo, a pesar de que fue un golpe duro, no se lastimó y pudo seguir luchando hasta la ronda 12.

¿Cuál es la siguiente pelea de Jermell Charlo?

La derrota contra ‘Canelo’ marca la segunda ocasión en la que Jermell Charlo pierde en el boxeo; sin embargo, aún tiene planes de seguir participando de manera profesional en el deporte de impacto.

En aquella conversación con los medios, se le preguntó a Charlo su siguiente pelea y aseguró que podría ser el boxeador Terence Crawford:

“Terence Crawford podría estar en el radar, creo que ya se ha pronunciado en Twitter al respecto con algunos fanáticos... si podría pelear con él”.

En cuanto al ‘Canelo’, aunque no se tiene confirmación de quién será si siguiente oponente, de acuerdo con ESPN, el tapatío firmó un contrato que incluyen otras dos peleas.