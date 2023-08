¿Cuántos millones de dólares pedía Michael Oher a la familia Tuohy tras denunciarlos?

La polémica en torno al caso de Michael Oher, exjugador de la NFL que inspiró la película The Blind Side, protagonizada por Sandra Bullock, sigue latente, pues este interpuso recientemente una denuncia contra Sean y Leigh Anne Tuohy, sus tutores.

En dicho documento, el campeón de un Super Bowl con los Baltimore Ravens acusó a la familia Tuohy de mentirle al firmar un documento donde supuestamente lo estaban adoptando, pero en realidad solo era una tutela.

Aunque lo que realmente demanda el exjugador de la NFL es el hecho de que, bajo el papel de tutores, Sean y Leigh Anne solo buscaran su propio beneficio económico al ceder derechos de su nombre e imagen para una cinta con la cual él no está a gusto.

Michael Oher no estaba conforme con 'The Blind Side', película en la que fue interpretado por Quinton Aaron. (Foto: EFE / YouTube Warner Bros)

Michael Oher quiere ‘extorsionar’ a sus tutores

Aunque en días pasados la familia Tuohy aseguró que tal acusación les resultaba ofensiva y negaron categóricamente intentar hacer negocio con la historia de Michael, este se mantiene en la misma postura.

Incluso, el abogado de la familia que tiene su tutela señaló que Oher trató de sacarles dinero y extorsionarlos con hablar mal de ellos si no le daban la cantidad que él pedía.

“Los Tuohy abrieron su hogar al Sr. Oher, le ofrecieron un hogar, apoyo y, sobre todo, amor incondicional. Siempre lo han tratado como a un hijo y uno de sus tres hijos. Su respuesta fue amenazarlos, incluso diciendo que plantaría una historia negativa sobre ellos en la prensa a menos que le pagaran 15 millones de dólares”, dijo el letrado, Martin Singer, en un comunicado vía People.

De hecho, señaló que no es la primera vez que Michael intentar sacar provecho de la familia, pues cuando lanzó su último libro When Your Back’s Against the Wall, solo buscaba un pretexto para realizar la demanda, que calificó de “ridícula”.

Michael Oher con su último libro lanzado. (Foto: Facebook / @MichaelOher)

“Cualquiera con un mínimo de sentido común puede ver que las extravagantes afirmaciones de Michael Oher sobre la familia Tuohy son hirientes y absurdas. La idea de que los Tuohy alguna vez han buscado sacar provecho del Sr. Oher no solo es ofensiva, es transparentemente ridícula”, agregó en el documento.

¿Por qué Michael Oher denuncia a la familia Tuohy?

El campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, denunció el pasado 14 de agosto a la familia Tuohy por presunto enriquecimiento gracias a la película The Blind Side (Un sueño posible en español).

“Su relación se deterioró cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película y se fracturó de forma permanente cuando se dio cuenta de que no era adoptado, por lo que no formaba parte de la familia”, subrayó su abogado, Gerard Stranch IV.

El abogado del exdeportista señaló que Michael fue objeto de una mentira pues, cuando tenía alrededor de 18 años, le hicieron firmar una presunta carta de adopción, aunque este año se enteró de que, en realidad, se trataba de una tutela, por lo que no tiene nada que ver con la familia.

Michael Oher con sus tutores, Sean y Leigh Anne Tuohy. (Foto: Facebook / @MichaelOher)

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023 cuando se enteró de que la tutela a la que accedió, sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, detalló.

¿Qué es lo que quiere Michael Oher con su demanda hacia los Tuohy?

Oher, quien ahora tiene 37 años, señaló que, con su demanda, espera terminar con la tutela bajo la cual ha estado desde hace casi 20 años.

De igual forma, solicita que se le retribuya parte de la taquilla del filme ganador del Oscar, ya que de acuerdo con su versión, todos los integrantes de la familia cobraron 225 mil dólares, más el 2.5 por ciento de las ganancias, que serían aproximadamente 7.5 millones de dólares.

Sin embargo, él habría sido el único que no vio un solo centavo de lo que presuntamente cobró la familia por su historia.

El abogado de la familia Tuohy acusó al exjugador de la NFL Michael Oher de un intento de extorsión. (Foto: Instagram @michaeloher)

¿Cuál es la versión de la familia Tuohy sobre la demanda de Michael Oher?

Sean Tuohy, el tutor legal de Michael Oher, se pronunció y dijo que, en realidad, ellos nunca cobraron dinero por la película, que logró recaudar en taquilla alrededor de 300 millones de dólares.

“Nunca nos ofrecieron dinero; nunca pedimos dinero. Mi dinero está bien documentado; pueden ver por cuánto vendí mi compañía. Lo último que necesitaba eran 40 mil dólares de una película”, compartió Tuohy.

Sin embargo, sí aceptó que Michael Lewis, el autor del libro en el que se inspira el filme, sí les dio la mitad de lo que recibió por los derechos de la historia (225 mil dólares), mismo dinero que se repartió entre todos los integrantes de la familia por partes iguales, con alrededor de 14 mil por cabeza.