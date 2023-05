Jim Brown, legendario corredor de la NFL, muere a los 87 años

Jim Brown, leyenda de los Cleveland Browns de la NFL y defensor de los derechos civiles, falleció este viernes a los 87 años anunció su esposa, Monique Brown.

”Murió en paz en nuestra casa. Para el mundo era un activista, actor y estrella del futbol americano. Para nuestra familia fue un esposo, padre y abuelo amoroso y maravilloso. Nuestros corazones están rotos”, fue el mensaje que compartió su esposa a través de redes sociales.

Jim Brown, jugador de americano y activista social

Brown, uno de los mejores jugadores en la historia de la liga, elegido el Jugador Más Valioso de la NFL en 1965, también era reconocido por ser un destacado defensor de los derechos civiles durante la década de los 60.

En 1967 organizó una reunión en Cleveland con los mejores atletas negros de la nación, entre los que estaban las estrellas de la NBA Bill Russell de los Boston Celtics y Kareem Abdul-Jabbar de Los Angeles Lakers, para apoyar la lucha del boxeador Muhammad Ali contra la guerra en Vietnam.

Años más tarde trabajó para frenar la violencia de las pandillas en Los Angeles y fundó Amer-I-Can, un programa para ayudar a los jóvenes desfavorecidos del centro de la ciudad y a los exconvictos.

”En nombre de toda la familia de la NFL expresamos nuestras condolencias a Monique y su familia. Jim Brown era un atleta dotado, uno de los jugadores más dominantes que jamás haya pisado un campo deportivo, pero también una figura cultural que ayudó a promover el cambio”, escribió el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

En nueve años de carrera el ex corredor llevó a los Cleveland Browns a su más reciente título, en 1964, lo hizo un año antes de su retiro para empezar su carrera como actor.

Jim Brown apareció en más de 30 películas, entre las que destacan Any Given Sunday y The Dirty Dozen.

“Jim es un ícono no solo de los Cleveland Browns sino de toda la NFL. Fue el mejor que jamás se puso el uniforme de los Browns y uno de los mejores jugadores de la NFL. Jim es una de las razones por las que los Browns tienen una base de fanáticos tremenda”, fue el mensaje de Jimmy y Dee Haslam, propietarios de los Browns.

Jim Brown fue nueve veces Pro Bowl. Se retiró cuando tenía 30 años con los récords de la NFL de más yardas, 12 mil 312, y anotaciones, 126.

Entró al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 1971 y formó parte del equipo de todos los tiempos en el aniversario 100 de la NFL en el 2019.