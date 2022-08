Fórmula 1: Mick Schumacher podría desligarse de Ferrari y perder su asiento en Haas

El retiro de Sebastian Vettel, la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin y la salida de Daniel Ricciardo de McLaren no serían los únicos movimientos para la temporada 2023 de la Fórmula 1 pues Mick Schumacher también podría no estar en la parrilla del próximo año.

El piloto alemán podría desligarse de la Academia de Pilotos de Ferrari al final de la presente temporada y, con ello, perdería su asiento actual en la escudería Haas, que por ahora cuenta además con Kevin Magnussen tras reemplazar al ruso Nikita Mazepin.

Schumacher termina su contrato original con Ferrari este año y no será renovado con Haas a pesar de sus buenos resultados esta temporada, según Motorsport. Su lugar sería tomado por un ‘viejo’ conocido, Antonio Giovinazzi, quien compitió en la Fórmula E este año.

“Todos sabemos quién está en el mercado y si me preguntas ‘¿has hablado con este y este tío?’, o digo que no o que sí”, respondió Guenther Steiner a Racer sobre la posibilidad de contratar a Ricciardo. “Hablo con todo el mundo. Vemos lo que vamos a hacer. Todos dan por hecho que Mick ya no estará aquí el año que viene y eso tampoco es cierto. De momento, todo está abierto. No hemos tomado ninguna decisión sobre lo que vamos a hacer el año que viene con los pilotos”.

¿Cuáles son las opciones de Mick Schumacher?

El piloto alemán podría ser la última ‘pieza de dominó' derribada tras el retiro de su compatriota Sebastian Vettel y encontrar acomodo en otra escudería de la Fórmula 1 para 2023 o, en el peor escenario, quedarse sin asiento.

Con la marcha del español Fernando Alonso a Aston Martin para sustituir a Vettel, un asiento ha quedo libre en Alpine. El francés Esteban Ocon ha abogado por su amigo Schumacher para que se convierta en su nuevo coequipero, según Motorsport.

Otras opciones que tendía el hijo del legendario Michael Schumacher son las escuderías Williams y Alpha Tauri, aunque por el momento ambas cuentan con pilotos para 2023; la primera tiene a Alex Albon y al muy criticado Nicholas Latifi, mientras que la segunda cuenta con Yuki Tsunoda y Pierre-Gasly —de quien también se rumora que podría ir a Alpine a pesar de haber confirmado que se queda hasta 2023.

Contratos actuales de los pilotos de F1:

Red Bull Racing

Max Verstappen | 2028

Sergio ‘Checo’ Pérez | 2024

Mercedes-AMG

Lewis Hamilton | 2023

George Russell | 2023

Scuderia Ferrari

Charles Leclerc | 2024

Carlos Sainz Jr. | 2024

McLaren Team

Lando Norris | 2025

Daniel Ricciardo | 2022

Alpine Team

Fernando Alonso | 2022

Esteban Ocon | 2024

Alpha Tauri

Pierre Gasly | 2023

Yuki Tsunoda | 2022

Aston Martin Cognizant

Sebastian Vettel | 2022

Lance Stroll | Desconocido

Williams Racing

Nicolas Latifi | 2022

Alex Albon | 2022

Alfa Romeo Team

Valtteri Bottas | 2023

Guanyo Zhou | 2022

Haas Team

Mick Schumacher | 2022

Kevin Magnussen | 2022

Mick Schumacher firmó con la Academia de Ferrari en 2019 después de haber sido campeón de la Fórmula 3 Europea. Con el equipo Prema de Fórmula 2 ganó el campeonato en 2020 y luego dio el salto a la máxima categoría del automovilismo con Haas. En su primera temporada en F1 no sumó puntos, mientras que en la actual tiene 12 unidades.