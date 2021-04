El legendario cantante y guitarrista de Kiss en estos discos

Now And Then ARTISTA: Paul Stanley's Soul Station

SELLO: Universal Music

PRECIO: $172

Homenaje a la música de su juventud

Paul Stanley’s Soul Station es el nuevo proyecto del legendario cantante y guitarrista de Kiss. Con este grupo, en el que ha reunido a experimentados músicos, rinde un singular homenaje a las influencias musicales de su juventud, grabando una serie de canciones clásicas del catálogo de Motown Records, más cinco temas originales, para dar vida a Now and Then, un refrescante álbum en el que la voz de Stanley se adapta de manera natural al soul. Aviso a todos los fans de Kiss: aquí no hay rock en el clásico estilo de la banda. Esto es novedoso, es diferente y es realmente bueno, fácil de escuchar. Un proyecto que, según palabras de Paul, proviene de lo más profundo del corazón.













A Collection ARTISTA: Josh Groban

SELLO: Reprise Records

PRECIO: $755 (CD Doble)

Brillante carrera

Hace 12 años, el barítono estadounidense Josh Groban había lanzado apenas tres discos en estudio y tres en vivo con los que logró vender más de 25 millones de ejemplares y había recibido algunas nominaciones al Grammy y al Oscar, entre muchos otros reconocimientos. A Collection es una recopilación que reúne lo más destacado de su hasta entonces fructífera carrera, que reúne clásicos como To Where You Are, Anthem, grabada en vivo en el Royal Albert Hall y su singular versión a You Raise Me Up. Una voz magistral y extraordinarios acompañamientos musicales que consiguen enchinar la piel y exaltar los sentimientos. Incluye un disco extra con temas navideños.





Raven in the Grave ARTISTA: The Raveonettes

SELLO: Vice Records

PRECIO: $647

Sonido recargado

The Raveonettes, dúo danés integrado por Sune Rose Wagner y Sharin Foo, se ha caracterizado por explotar el uso de la técnica de producción Wall of Sound, desarrollada por Phil Spector, que aplican acertadamente a sus armonías al estilo de los años cincuenta y sesenta. En este, su quinto disco, el sonido de la banda se oscureció gracias a la adición de ásperos y rugosos sonidos shoegaze, que destacan más notoriamente en las exageradas distorsiones de las guitarras y las melancólicas melodías. Temas como Recharge and Revolt o War Heaven nos recuerdan a Jesus and Mary Chain o My Bloody Valentine, mientras que el sonido de Apparitions nos remite a grupos como The XX.