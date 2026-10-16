Disfruta de los alebrijes monumentales sin multas: Así queda el Hoy No Circula de este sábado

El incumplimiento de esta medida deriva en sanciones económicas bajo el concepto de multas por vehículos contaminantes. (Foto: Especial)

¿Planeas acudir al desfile de alebrijes en la avenida Reforma? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se aplica también este sábado 17 de octubre, por lo que checa si tu auto puede salir y así evitar el susto de una multa.

Según la página del Hoy No Circula, este sábado, los vehículos con holograma 2 no podrán transitar por la región.

La restricción aplica también para los autos con holograma 1 y con placas con terminación impar.

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México con el objetivo de regular el flujo vehicular y reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Actualmente, no hay activa alguna contingencia, por lo que no se aplica el programa Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula de este sábado 17 de octubre

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado son:

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico .

. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida deriva en sanciones económicas bajo el concepto de multas por vehículos contaminantes.

El monto a pagar es de $2,346.20 MXN, de acuerdo con lo establecido en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: viernes 16 de octubre de 2026, 06:00 hrs (hora de Ciudad de México).