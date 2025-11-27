Caso David Cohen: Detienen a ‘El Goofy’, presunto autor intelectual del asesinato del abogado

La fiscalía capitalina asegura que la detención representa un avance clave para el esclarecimiento del homicidio. (Foto: Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este jueves 27 de noviembre sobre la detención de Jorge “N”, alias “El Goofy”, identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, asesinado el pasado 13 de octubre afuera de la sede del Poder Judicial en Ciudad Judicial.

De acuerdo con la autoridad capitalina, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, donde ubicaron y detuvieron al implicado.

La Fiscalía señaló que “El Goofy” habría planeado, coordinado y apoyado a los agresores que atacaron de forma directa al abogado mientras caminaba hacia su vehículo.

El caso generó preocupación en el gremio jurídico debido a la violencia con la que ocurrió el ataque y a la cercanía del crimen con instalaciones judiciales.

La fiscalía capitalina asegura que la detención representa un avance clave para el esclarecimiento del homicidio.

¿Quién es ‘El Goofy’ y cuál sería su papel en el homicidio?

Según la información oficial de la Fiscalía, ‘El Goofy’ es señalado como el probable autor intelectual, es decir, la persona que presuntamente ordenó o coordinó la ejecución del ataque contra el abogado David Cohen.

Los datos de prueba permitieron al Ministerio Público obtener una orden de aprehensión por homicidio doloso.

Tras su detención, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Detención de ‘El Goofy’ se suma a la de Héctor ‘N’ y Donovan ‘N’

La captura de ‘El Goofy’ se suma a otras dos aprehensiones relacionadas con el caso.

El mismo día del homicidio, Héctor “N” fue detenido en flagrancia por un agente de la PDI que se encontraba en la zona. Dos días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron a Donovan “N”.

Ambos fueron vinculados a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva, informó la Fiscalía.

La Fiscalía capitalina afirmó que la investigación avanza “de manera firme” para asegurar que todas las personas involucradas enfrenten proceso penal.

El organismo reiteró que su compromiso es garantizar que hechos como este “no queden impunes”, ofreciendo certeza y seguridad a la ciudadanía.