‘Ni avisan’: Usuarios de las Líneas 3, 7, 8 y B del Metro de CDMX reportan retrasos de 15 minutos

Usuarios del Metro de la CDMX reportan retrasos en las Líneas 2, 3, 7, 8 y B del Metro. (@mel8709/X)

Usuarios del Metro de la Ciudad de México ‘pegaron el grito’ de inconformidad por los retrasos y el deficiente servicio del transporte público que conecta a la capital del país.

Después de las 6:30 horas, algunos pasajeros expresaron su molestia a través de redes sociales. Señalaron que había demoras y los trenes se detenían en las estaciones para esperar y después continuar su recorrido.

A las 6:00 horas, la administración del Metro informó que la afluencia en la mayoría de las rutas era moderada y los tiempos de espera registraban una media de cinco minutos. Para las 7:00 horas la afluencia era alta y los usuarios tenían que esperar seis minutos para el paso de un tren.

¿Qué pasa en las Líneas 3, 7, 8 y B del Metro de CDMX?

A través de redes sociales, usuarios acusaron que en la Línea 3 la salida de los trenes en la terminal Indios Verdes era lenta. Supuestamente, la ruta presentaba casi 20 minutos de atraso por las constantes paradas de los convoyes en las estaciones.

“Comenzamos con retrasos en la Línea 3, no hay salidas de la terminal Indios Verdes… No dan aviso de algo”, comentó un usuario.

En la Línea 8, la queja fue similar. Los pasajeros reclamaron el lento avance de los trenes, los tiempos de espera y la acumulación de personas por la falta de un servicio fluido.

“Más de 15 minutos el tren detenido en Constitución en Línea 8 y nada que sale”; “Llevamos como 10 minutos o más esperando tren en Apatlaco, en la Línea 8, y nada ni uno solo”, fueron algunas de las quejas.

Sobre los comentarios de los usuarios, la administración del Metro no ofreció respuesta.

En tanto, en las Líneas 2, 7 y B, los usuarios reportaron que los trenes no avanzaban, pese a que no existía ninguna advertencia de lluvias o averías que pudiera afectar la operación.

En todos los casos, el Metro respondió que agilizaría la circulación y salida de los trenes en las terminales de esas rutas, pero los problemas persistían con varios minutos de espera en cada estación.

“La Línea 2 no se mueve y no dicen por qué. Ya muévanse”; “esa mala maña de quedarse parados más tiempo en las estaciones en Línea B”; “en la línea amarilla llevamos 10 minutos esperando a que llegue aquí en Oceanía dirección Pantitlán ¿Qué pasa?”, señalaron algunos usuarios molestos.