No pegues el grito por la multa: Hoy No Circula para el viernes 12 de septiembre en CDMX y Edomex

Así queda el Hoy No Circula para este viernes 12 de septiembre. (Foto: Especial)

En vísperas del Grito de Independencia, el 15 de septiembre, el programa del Hoy No Circula se aplica con normalidad el viernes 12 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios colindantes del Estado de México.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los conductores deben revisar si sus vehículos están autorizados a circular para evitar multas.

¿Qué vehículos no podrán circular el viernes 12 de septiembre?

Los automóviles con engomado azul y los que tienen placas que terminan en 9 y 0 estarán fuera de circulación durante este día, con un descanso obligatorio. Esta norma aplica para los vehículos que cuentan con holograma de verificación de tipo 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas. La única excepción son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

Hoy no circula para el viernes 12 de septiembre. (Especial).

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

En los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.