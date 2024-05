Deja la ‘nave’ en casa: Así aplica el Hoy No Circula este martes 21 de mayo en CDMX y Edomex

Martes con M de ‘maneja con cuidado’. Recuerda que los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, no pueden salir de casa, pues deberán cumplir con el programa Hoy No Circula, el cual se aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.

Los vehículos que no podrán circular este martes 21 de mayo son aquellos con las placas mencionadas que tengan holograma de verificación 1 y 2. La medida aplica a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Hoy No Circula. Este martes no circulan los vehículos con engomado color rosa. (Especial)

Acerca de la posibilidad de que haya un doble Hoy No Circula este martes, hasta el momento no está considerado, pues la calidad del aire no rebasó los índices de contaminación para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara dicha restricción.

La medida se aplica solo cuando las partículas contaminantes rebasan los 150 pbb.

¿Qué autos sí circulan este martes 21 de mayo?