Salud mental de estudiantes, de suma importancia para Laredo

LAREDO, Texas.- Un total de 7 millones 200 mil dólares de financiación federal que consiguió el congresista Henry Cuellar -D28Tx- llegarán para brindar servicios en las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Laredo -LISD- con el objetivo de mejorar la salud mental y combatir el uso de drogas entre los estudiantes a través del programa para Servir a Niños y Adultos Necesitados -SCAN-.

Se trata del proyecto SCAN-LISD Advancing Wellness and Resiliency in Education -AWARE-, con el cual no sólo se beneficiará a los estudiantes, sino que también a sus familias, así como a los empleados del distrito escolar. En total, 15 mil 600 personas obtendrán beneficios por medio de la iniciativa.

El objetivo general del Programa AWARE es desarrollar una infraestructura sostenible para la provisión de programas y servicios de salud mental en las escuelas que se centren en la salud mental, el uso de sustancias y los trastornos concurrentes entre los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Laredo, uno de los dos distritos escolares de esta ciudad.

Y es que en los últimos años, el uso de drogas en adolescentes y jóvenes ha incrementado en gran medida, y aunado a ello, el tema de la salud mental no ha sido tomado en consideración por los gobiernos para ser tratado de la manera correcta, dijo el congresista Cuellar.

“En los años pasados era el uso de mariguana, ahora estamos hablando de fentanilo, que tan sólo una gotita puede matar a alguien, hay jóvenes que se han muerto porque no saben el impacto que tiene el fentanilo, y eso es algo que es muy peligroso y por eso queremos prevenir a los estudiantes de usar esas drogas, y también la salud mental que es muy importante”, expresó.

Con los problemas de violencia que han escalado en las escuelas de la nación causando tragedias y estelas de víctimas y creando problemas de salud mental, priorizar la salud mental es algo fundamental para los trabajadores de la educación, padres de familia, alumnos y sociedad en general.

“Debido a la escasez de profesionales de la salud mental (psiquiatras, psicólogos y consejeros autorizados), los niños del condado de Webb enfrentan barreras significativas para la identificación y el tratamiento de la salud mental. Además, como comunidad fronteriza, enfrentamos desafíos sociales y políticos únicos que aumentan la vulnerabilidad,” señaló Cuellar.

Por su parte, la Dra. Sylvia G. Rios, superintendente de Escuelas de LISD, agradeció la financiación que tendrá una duración de cuatro años para trabajar distintos temas.

“Somos afortunados de contar con el apoyo de una comunidad que cree que es nuestra responsabilidad apoyar la salud académica y mental de nuestros estudiantes mientras persiguen sus metas educativas y profesionales en nuestras escuelas. En nombre de la Junta Directiva de LISD y nuestra comunidad de LISD, estamos agradecidos por esta subvención y por la oportunidad de trabajar con nuestros socios comunitarios,” expresó.

Los objetivos principales del proyecto son: establecer y mantener una Junta Asesora que se reúna de manera continua; armar un equipo especializado para realizar una evaluación detallada de las necesidades y generar un informe formal; desarrollar una implementación basada en la evaluación de necesidades que incluya un modelo de salud pública de tres niveles; implementar el plan para garantizar que los estudiantes tengan acceso a estrategias de prevención secundaria y universal basadas en evidencia y estrategias de intervención terciaria.

También, proporcionar a los padres de los estudiantes y otros cuidadores adultos acceso a estrategias de prevención universales; brindar a los empleados de las escuelas acceso a la capacitación en primeros auxilios de salud mental y primeros auxilios psicológicos para las escuelas; desarrollar un plan para sostener el proyecto después de que finalice la financiación federal; e integrar el proyecto con la Coalición Comunitaria del Condado de Webb para ayudar a crear conciencia sobre el proyecto y mejorar los esfuerzos para vincular a los estudiantes con los recursos de la comunidad.