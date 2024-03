Paola Moncada: abriendo puertas a mujeres conductoras

Paola levantó el teléfono y escuchó la voz de Jazmín, a quien capacitó hacía unos años en uno de los primeros cursos que organizó para mujeres operadoras de vehículos de carga. La intriga la atrapó, ¿será que requería apoyo extra? ¿Pasaba algo en el centro de trabajo que la había contratado? No. Lo que escuchó fue un: gracias.

¿Por qué gracias? Paola Moncada fue el pilar que le ayudó a cambiar el rumbo de su vida. Jazmín, viuda de un operador, estaba a cargo de dos hijos y no tenía un ingreso fijo. Sin embargo, al capacitarse y obtener un empleo, ya tiene estabilidad en Tijuana, Baja California, en donde ha crecido profesionalmente.

La historia de Jazmín es sólo una de las de más de 200 mujeres que viven lo mismo y han formado parte de las capacitaciones brindadas por la la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga (AMO), que cofundó Paola con Israel Delgado Vallejo, en 2021. A partir de ahí no hay día en que no vea una posibilidad de abrir puertas.

La AMO nació con la pandemia, en el momento justo en que hubo falta de choferes y se hicieron visibles aquellas mujeres que vivían de manejar cualquier tipo de vehículos. Ninguna de ellas había sido capacitada de manera profesional, pero ya cruzaban con camiones de carga la frontera con EU. “La pandemia las hizo visibles. Había señoras manejando, hacían fila para cruzar y ahí me contaron que movían mercancía”, señala Paola. “Había mujeres conductoras ya trabajando gracias a que alguien les hizo el favor de enseñarles”.

Desde que entró a trabajar en una empresa de transporte de carga en su natal Tijuana, Paola supo que era una industria netamente masculina, desde el término “hombre camión” (aquellos que trabajan como conductores de vehículos pesados en general), y en donde a las mujeres les costaba ser tomadas en cuenta. Durante el trabajo de campo previo a la AMO, notó que no había centros públicos de formación en transporte. Ahí estaba la oportunidad: dar capacitación a mujeres conductoras.

Después llegó Scania de México, en 2022, y este fabricante de vehículos abrió la posibilidad de apoyar para tener más lugares para aquellas mujeres que manejaban Uber, trabajaban en maquiladoras o eran costureras. Posteriormente, llegó Volkswagen y dio otro impulso a la preparación de las conductoras.

La ventaja de que las propias armadoras capacitaran a las mujeres, les explicaran el detalle del vehículo y la forma en que se controla, hizo que AMO tuviera un mayor impulso y que las empresas con necesidades de choferes tuvieran la apertura a recibir a las egresadas.

Los programas son gratuitos para las inscritas, no pagan licencia ni exámen médico, y reciben —en su mayoría— un apoyo económico. “Para mí no se trata de la cantidad de personas que capacite, se trata de la calidad con la que van a egresar”, afirma Paola.

Una de las preocupaciones de este segmento es la inseguridad en las carreteras, que aplica para hombres y mujeres sin distintivo alguno. “Ese es el reto que tenemos y lo vemos todos los días en las noticias; sin embargo, nadie está exento”, afirma.

Paola conoció la disciplina y el compromiso desde su casa. La hija menor de una familia que nada tiene que ver con el transporte lidera en industria del transporte de carga, y si hay un concepto con el cual se identifique es: no rendirse. “Yo creo que nunca me rindo, porque han habido tantas veces que me han dicho que no, que eso me impulsa”.

Hoy, con convenios firmados con diversas empresas, organismos y gobiernos, como el de Baja California, y la idea de llegar a más estados, Paola sólo tiene algo en mente: en el ayer fue Jazmín, pero como ella hay más mujeres a quienes les puede cambiar la vida. “No puedo voltearme y no hacer nada”, asegura Paola. “Ellas sólo necesitan un empujoncito y que alguien crea en ellas. Si el potencial lo tienen, mi trabajo es abrirles el camino”.

