Ellas sí facturan: Mariana Gutiérrez, abrió camino en el futbol femenil

El amor por el futbol llevó a Mariana Gutiérrez a confrontarse con este. Las opciones para que mujeres lo jugaran eran pocas y las que existían no estaban reguladas, y mucho menos se contaba con condiciones dignas, incluso los precios para jugar se triplicaban solo por ser mujer.

Su pasión por este deporte fue la clave para no frenar. Consiguió hasta cuatro trabajos a la vez para costear su viaje al Mundial de Sudáfrica y a su regreso encontró en todos los problemas para jugar futbol femenil una oportunidad: la creación del torneo Fútbol 7 femenil que buscaría acabar con las pocas oportunidades de jugar de manera seria para las mujeres. Irónicamente una lesión no le permitió jugar en la liga que cofundaría, pero sería parte medular en la organización y para echar a andar el proyecto.

Varias de las jugadoras que tuvieron la oportunidad de estar ahí actualmente forman parte de la Liga MX Femenil. La liga de Futbol 7 de la cual fue cofundadora cerró, pero mucho del aprendizaje ahí adquirido la ha llevado a su actual puesto.

La ahora presidenta de la Liga MX Femenil cree firmemente en que al deporte femenil hay que invertirle para tener mejores instalaciones, sueldos y por ende resultados en este negocio. Transformar la mentalidad de que esto es una inversión y no un gasto es uno de los mejores logros, considera, ya que “México no es un país que invierta en deporte”. Dice, “la Federación Mexicana de Futbol sabía que tenían una deuda histórica con el futbol femenil, porque sí había mujeres jugando futbol, pero el sector de alto rendimiento en este era mínimo ya que no existían opciones para que desde niñas se pudieran desarrollar en este ámbito y mucho menos visitadores que pudieran estar observando al talento”.

Otra de las deudas que considera que existen es la falta de investigación en el mundo del deporte femenino, es decir, es necesario conocer los avances en ciencias del deporte y no se ha dado debido al poco conocimiento de los cuerpos de las mujeres. A través del Centro de Innovación Tecnológica (CITEC) de La Liga MX están aterrizando un proyecto que pueda ayudar a combatir este rezago en torno a salud, nutrición y bienestar mental, comenta Gutiérrez.

Actualmente se siente reconciliada con el futbol, sabe que falta mucho por trabajar y hace todo lo posible ante algo nuevo. Mariana creció en el futbol varonil porque no habían otros espacios, ahora busca crearlos y fortalecerlos con el manual contra acoso y hostigamiento de la Liga MX Femenil que pronto va a publicarse.