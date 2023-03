Futbol femenil, negocio que da a manos llenas: Fernanda Sainz, directora de marketing para Caliente

A seis años de la creación de la primera división femenil de futbol, Fernanda Sainz, directora de marketing para Caliente, ha convencido a más de 100 marcas para hacer del deporte femenil un negocio que crece más que muchos equipos varoniles.

“Hoy la Liga Femenil genera más cada año, si te puedo decir que sí es al que más potencial de recuperación rápida le veo que otras ligas, porque al final México es un país de futbol, y tenemos grandes marcas como América y Chivas, y son aficionados que le van a todos, y ese es un apalancamiento del club, es una cuestión de esperar, sería una gran equivocación no seguir invirtiendo a algo que dará a manos llenas”, advirtió Sainz, en el marco de su participación en el foro DMI Decididas Summit 2023.

Olimpia Cabral Rodríguez, directora marketing de Chivas, destacó la labor de Sainz para empujar a la Liga Femenil.

“Hace más de un año se estaba negociando con Fernanda. Me decía: ‘Necesito un contrato donde se diga que femenil tiene un valor para que otras marcas se sumen, y si no lo haces como mujer que está impulsando la construcción del proyecto, entonces como mujer solidaria, necesito que me ayudes a tener mejores condiciones’. Además éramos ocho marcas y hoy hay 104 marcas en la liga femenil, y nadie como ella impulsó la participación de las marcas”, expuso Cabral.

Sainz expresó que el negocio no nada más tiene que ver con una cuestión económica, también conviene como sociedad y comunidad, ya que las mujeres que realizan deporte empiezan a formar características que antes no se permitían, como ser determinadas, manejo de estrés, presión, orientación a resultados, entre otras características.

“Claro que hay negocio como lo hay en todos los nichos de mercado. Hay una responsabilidad en los hombres de hacer el cambio, porque ellos van a entender también que existe un camino y posibilidad, cuando la hija quiere, ya no habrá la respuesta de que se van a morir de hambre. Nos debemos de educar también, que somos parte del negocio y del cambio”, declaró Andrés Labán, Director Sports Marketing Adidas.

Nayeli Peñaloza, directora comercial de Club América, acotó que están trabajando en crear la integración femenil desde las subdivisiones, además de darle visibilidad en Televisa, donde incluso se transmitirá en tele abierta el Mundial.