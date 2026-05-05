La china de los robots y autos voladores llega a México: XPENG G6 y G9

XPENG debutó en México con el G6 y el G9, sus dos SUV eléctricos. Foto: XPENG

Ciudad de México, México — XPENG Motors llegó a México con sus dos SUV eléctricos: el XPENG G6 desde 799,900 MXN y el XPENG G9 desde 1,099,900 MXN, ambos con plataforma de 800V y carga 5C de hasta 400 kW. La red de concesionarios opera desde el 6 de abril en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

No es común que una marca debute en un nuevo país con dos modelos simultáneos, red de distribución en tres ciudades y almacén de refacciones operativo desde el primer día. XPENG Motors lo hizo, y el mensaje fue claro: esto no es una prueba piloto, es una apuesta en forma.

¿Qué es XPENG y por qué importa su llegada a México?

La marca china, fundada en 2014 y cotizada tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Hong Kong, llegó al mercado mexicano con el XPENG G6 y el XPENG G9, sus dos SUV de mayor tracción comercial a nivel global. El G6 ya está presente en más de 40 países; el G9 es el único vehículo chino que aparece entre los más vendidos de Europa, con primer lugar en su segmento en nueve países, entre ellos Italia y Alemania.

XPENG G6 México exterior El XPENG G6 está presente en más de 40 países. Foto: XPENG

No son promesas de lo que podría venir: son los caballos de batalla que ya demostraron de qué están hechos en mercados más exigentes que el nuestro.

XPENG G9 México exterior El G9 es el único vehículo chino entre los más vendidos de Europa. Foto: XPENG

Plataforma 800V con carburo de silicio: la base técnica

Ambos modelos comparten la plataforma de 800 V con semiconductores de carburo de silicio (SiC) de XPENG, que habilita carga ultrarrápida 5C con potencias cercanas a los 400 kW. En términos prácticos, eso significa recargas significativamente más veloces que la mayoría de los eléctricos disponibles en México hoy.

XPENG G6 vista frontal El G6 comparte plataforma 800V con el G9. Foto: XPENG

XPILOT ASSIST: asistencia urbana, carretera y Smart Summon

Ambos modelos incorporan también XPILOT ASSIST, el sistema de asistencia a la conducción de la marca, con asistencia en carretera y urbano, estacionamiento automático y la función Smart Summon, que permite llamar al vehículo sin conductor desde distancias cortas. En papel suena espectacular, pero aún falta ponerlos a prueba en el asfalto mexicano para saber cómo se traduce todo eso en el día a día.

XPENG G6 interior El interior del G6 incluye XPILOT ASSIST con estacionamiento automático. Foto: XPENG

¿Cuánto cuestan el XPENG G6 y el G9 en México?

El XPENG G6 arranca en 799,900 MXN (versión Long Range RWD) y llega hasta 899,900 MXN en la Black Edition, disponible para los primeros 100 clientes con precio especial. El XPENG G9, SUV de mayor tamaño, se ofrece desde 1,099,900 MXN en versión Long Range RWD hasta 1,259,900 MXN en Performance AWD.

XPENG G9 Performance AWD El G9 Performance AWD se ofrece en 1,259,900 MXN. Foto: XPENG (MAGROUND GmbH)

Red de concesionarios: CDMX, Guadalajara y Monterrey desde el 6 de abril

La red de concesionarios, en alianza con tres de los grupos más reconocidos del país, abrirá en CDMX, Guadalajara y Monterrey a partir del 6 de abril.

La llegada de XPENG no ocurre en el vacío: el mercado mexicano de vehículos eléctricos está en plena reconfiguración y crecimiento, con marcas chinas ganando terreno semana a semana. Lo que distingue a esta entrada es la infraestructura con la que llega: un almacén nacional con más de 2,000 referencias en stock y logística de abastecimiento tres veces por semana a concesionarios. Es, en el idioma de la industria, una operación lista para escalar, y lo que viene podría ser aún más interesante.