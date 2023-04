¡A romper el cochinito! Semana Santa: las playas más caras de México

Ante unos días de descanso en Semana Santa se antoja relajarte en la playa rodeado de arena, sol y mar ya sea con tu pareja o en un viaje de familia, por lo que si tu objetivo es tener una vista de cinco estrellas te contamos sobre distintas opciones en hoteles en las playas más caras de México.

Si el presupuesto no es un problema para ti entonces solo ocúpate de disfrutar los servicios -algunos all inclusive- en Cancún, Tulum o Los Cabos. Ya sea que te decidas por Quintana Roo o Baja California, no te arrepentirás de poner unos pesos más para vivir experiencias completas que se quedarán en tu recuerdo.

Los Cabos, Baja California

San José del Cabo se ha popularizado por su vida nocturna y uno de los hoteles más exclusivos para sus clientes es el Ritz-Carlton Reserve Zadún, que ofrece estancias con vista parcial o completa al mar y sus precios están valuados en dólares.

Por ejemplo, si quieres amenidades como terraza, piscina de inmersión privada, área de estar y mini refrigerador deberás desembolsar mil 489 pesos por noche (unos 26 mil 800 pesos) y el precio aumenta si quieres un horizonte azul a 2 mil 014 dólares (36 mil 200 pesos).

Cancún, Quintana Roo

Cancún siempre será un destino para regresar y, si ahorraste con tiempo, Nizuc Resort & Spa comprende 12 hectáreas con 274 suites y villas de lujo en las que no puede faltar una alberca privada (algunas de ellas con borde infinito), para las que incluso te podrías transportar en carritos de golf.

Se ofrece la Ocean View King, que con 75 metros cuadrados deslumbra por sus ventanales hacia el caribe en donde podrás sumergirte en una tina, beber algo del minibar o hacerte un rico café en la cafetera, además del amplio espacio al exterior por solo 910 dólares por noche (poco más de 16 mil pesos).

Tulum, Quintana Roo

Quintana Roo es conocido en el mundo por el azul de sus mares, por lo que Tulum es uno de los favoritos ya que también puedes recorrer sus ruinas o pasear en los alrededores.

En el Hotel Ma’xanab Tulum puedes encontrarte con los 86 metros cuadrados de la Suite Junior con vistas al océano por 12 mil 600 pesos la noche. No querrás salir.