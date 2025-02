Zopilotes y humanos, una convivencia imprevista

Recientemente tuve el privilegio de ver un pequeño video producido por Manolo Arango, un hombre que, además de ser empresario, es un reconocido ecologista mexicano, en el cual supo manifestar la esencia de la vida y la naturaleza. Su video, amateur como él apunta, titulado Zoe, disponible en YouTube, me conmovió profundamente, y me logró transmitir, con la autenticidad de imágenes caseras de amigos y colaboradores, un amor genuino y profundo por los zopilotes y por una bella playa de México. Por medio de la lente, también compartió momentos entrañables junto a su hija Paula y su nieta, Leonora, testigos del acrecimiento, reflejando una conexión familiar que es a la vez cálida y única. En apenas 11 minutos, no solo tocó mi corazón, sino que me impulsó a escribir sobre este tema que, sin duda, merece ser contado.

En un balcón de Acapulco, Guerrero, una pareja de zopilotes encontró un lugar inesperado para anidar, mostrando cómo la naturaleza puede adaptarse a los entornos urbanos que los seres humanos les hemos ido robando a su habita.

Los zopilotes, también conocidos como buitres (Coragyps atratus), son aves carroñeras que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas al limpiar restos animales. De gran tamaño, su plumaje oscuro y su cabeza desprovista de plumas les otorgan una apariencia distintiva. Tienen una excelente capacidad de vuelo y pueden recorrer grandes distancias en busca de comida, utilizando corrientes térmicas para mantenerse en el aire sin esfuerzo.

Estas imponentes aves hicieron su hogar en el balcón de Paula y Leonora, y aprendieron a convivir con los seres humanos que habitan el edificio. Debido a este curioso suceso, investigué y pude entender la importancia de estos animales para la ecología y cómo su rol en la cadena alimenticia es vital para el equilibrio de los ecosistemas.

El término zopilote proviene del náhuatl tzopilotl, y hace referencia a estas aves carroñeras, que, aunque a menudo se les asocia con la muerte debido a su dieta, los zopilotes son, en realidad, una pieza fundamental para el bienestar de los ecosistemas. Su función principal es limpiar el medio ambiente al alimentarse de carroña, lo que previene la propagación de enfermedades causadas por animales muertos. A través de su alimentación, ayudan a descomponer los restos orgánicos, convirtiéndolos en nutrientes que otras especies pueden utilizar, y favorece la salud general del entorno.

Mientras vuelan por los cielos del bello puerto, en busca de la comida que llevaran a sus crías, el comportamiento refleja la conexión profunda entre la naturaleza y la vida urbana. La dieta de los polluelos está basada en restos de animales, tal como lo hacen en su vida adulta. Sin embargo, durante los primeros días de vida, dependen de la alimentación regurgitada, un proceso de devolver o expulsar parcialmente el contenido del estómago hacia la boca, antes de digerirlo completamente por los padres, una mezcla de carne de animales muertos. Este comportamiento asegura que los polluelos reciban los nutrientes necesarios, mientras aprenden a desenvolverse en su entorno y, con el tiempo, a buscar su propio alimento.

Desde las alturas, los zopilotes tienen una perspectiva única, observando un paisaje que, para nosotros, está lleno de vida, pero que ellos interpretan de una manera diferente. La carroña que consumen, lejos de ser un acto desagradable, es un proceso vital que ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Sin los zopilotes y otras especies carroñeras, los restos de animales muertos podrían acumularse, convirtiéndose en un caldo de cultivo para bacterias y parásitos. Así, su labor de limpieza es esencial para la fauna local, y también para la salud humana.

Al igual que esta pareja que han encontrado su espacio en el bullicio de Acapulco, la naturaleza sigue su curso, adaptándose y evolucionando. En esta historia, recordamos que cada criatura, sin importar su reputación, tiene un papel vital en la preservación de la vida y la armonía natural, incluyendo el amor de la familia que los acogió en su refugio.

La próxima vez que veamos un zopilote volar sobre nuestras cabezas, quizás podamos admirar la belleza que lleva consigo, mientras cumple su misión de limpieza y protección del entorno que compartimos.

NOTA: el video Zoe se puede ver en la cuenta de YouTube de Grupo Concord y en el siguiente link: https://youtu.be/J8K6cNED-_A