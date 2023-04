Un ‘León’ entre hienas

Hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie del Comesolo, protagonizada por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, y sus cómplices, en la cual hay desde firmas falsas, chivos expiatorios y desfalcos impunes.

Aunque el exfuncionario admitió en 2019 ante la FGR haber desviado recursos federales y que entregó 190 mdp a sus hermanos, a la fecha ni él ni sus secuaces están en la mira de la justicia, pues su vinculación a la llamada estafa maestra es sólo de nombre, dado que, quienes han denunciado esta red criminal se han convertido, casualmente, en chivos expiatorios.

De hecho, en 2019 la UIF interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por presunto lavado de dinero cometido por Emilio Zebadúa y sus hermanos José Ramón y Lourdes, al declarar que “el monto de sus gastos no encuentra justificación en una actividad lícita y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT”.

Increíblemente, ¡o no!

En los tiempos de la ‘4T’ la justicia es selectiva, por lo que Rosario Robles es el rostro más visible de este caso, que le valió tres años en Santa Martha Acatitla, por el delito de omisión, que no ameritaba prisión preventiva, pero sí para el juez de consigna Delgadillo Padierna.

En esta columna he documentado no sólo el modus operandi, sino también la ruta del dinero de Zebadúa y sus cómplices.

En el capítulo de hoy les traigo el testimonio, la pesadilla de otro perseguido, Pedro de León, exdirector general de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en Sedesol.

LM: ¿Cuántas órdenes de aprehensión hay en tu contra?

PDL: 5.

LM: ¿De qué te acusan?

PDL: De uso indebido de atribuciones y facultades y de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

LM: ¿Cómo te argumentan las acusaciones?

PDL: Una es por el convenio que firmó la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77 millones. Pero yo demostré en el Tribunal Federal Administrativo que me falsificaron mi firma. En ese convenio me acusan que no vigilé la operación, uno, y dos, que firmé el acta de finiquito con lo que autoricé el pago.

LM: ¿Luego?

PLD: Hay otra orden, por el convenio con la Universidad Intercultural del Edomex, ese sí lo firmé, por 122 mdp. Era para levantar un millón de cédulas únicas de información socioeconómica, se abrevia CUIS, que son con las que una familia tenía derecho, una vez que se levantaba la CUIS, a recibir los programas sociales. Aquí me acusan de que sólo se gastó la mitad del dinero, pero a mí no me tocaba revisar el tema de los recursos sino a la Oficialía Mayor de Zebadúa; ellos decían con qué universidades, y nosotros… lo mío era una instancia operativa, lo único que me tocaba era que se levantaran las CUIS, el millón de CUIS que, por cierto, en lugar de un millón, levantamos un millón 107 mil CUIS.

Inhale y exhale para seguir leyendo

PDL: De ese convenio comparecí en el Reclusorio Norte, el juez me exoneró diciendo que yo no tenía ninguna responsabilidad en el presunto mal manejo de los recursos. Pero por ese mismo expediente, cuatro años después, la FGR solicita otra orden de aprehensión en el Reclusorio Sur. Gracias a Dios, el juez le dice que no. Tiempo después, la FGR la vuelve a solicitar en el Reclusorio Oriente, y por los medios de comunicación, porque a mí nadie me ha informado nada, me enteré que había orden de aprehensión en el Reclusorio Oriente…

LM: ¿Cómo? ¿Por un delito juzgado pidieron otras dos? Pero en México por un delito juzgado no te podrían volver a juzgar…

PDL: Así es… Por el mismo que en el Reclusorio Norte me dejaron libre… luego en el sur se los denegó el juez, y luego se fueron al oriente, y fue ahí donde me vuelven a declarar orden de aprehensión por una cosa ya juzgada, por un convenio ya juzgado…

LM: Entiendo que hay otra acusación por convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 52mdp…

PDL: Aquí me acusan exactamente por lo mismo que la del Edomex, porque se gastó menos, cuando vuelvo a repetirte, yo no tengo nada que ver con los recursos.

Pero este convenio, actualmente, todavía se está litigando en la ASF, la universidad está comprobando los 52 mdp, o sea que no ha terminado de resolverse en la ASF, pero la FGR ya consiguió orden de aprehensión…

¿Por qué se vinieron en cascada las órdenes de aprehensión contra mí? Porque la fiscalía quería que yo fuera a recoger los expedientes cuando ya tenía orden de aprehensión por delincuencia organizada, pues cómo carajos iba yo a recoger los expedientes, ¿no?”.

Por eso, en el amparo que metimos le decimos al juez: “Le pido, señor juez, me concedan el amparo simplemente para defenderme”, tengo años defendiéndome de las injustas acusaciones, pero con la orden de aprehensión cómo me presento con la fiscalía, pues ahí me pescan, ¿no?

El juez ya dictó la suspensión y estoy esperando el amparo.

LM: Tú me dijiste que, un convenio, te falsificaron la firma. ¿Sabes quién fue?

PDL: Sí, pues los de la Oficialía Mayor.

LM: ¿Zebadúa?

PDL: Los de la Oficialía Mayor; sí, claro, el equipo de Zebadúa, y tú en tus columnas has documentado que hay subsecretarios, directores generales, más de seis en Sedesol, quejándose de la falsificación de la firma, igual que los rectores”.

LM: ¿Cuándo empezó tu pesadilla?

PDL: Híjole, mi pesadilla empezó en noviembre del 20, cuando me entero de que había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y ORPI (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y fue cuando pues me fui a ranchear, pues; a vivir mi purgatorio a salto de mata, pues; con la familia aquí, pues; también con el Jesús en la boca, pues; con la permanente preocupación.

Te repito, por un convenio que está demostrado que me falsificaron la firma, porque ya lo juzgó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Otra, aunque la UAZ está litigando aún en la ASF.

Otra, a pesar de haber sido exonerado… ¡En fin!

Y la pregunta que dejo ahí al final, que yo te hago es, por qué estando tan sencillo conocer la ruta del dinero, citando al oficial mayor y a los rectores, ¿por qué carajos no se ha hecho? Entonces, porque hay dinero de por medio, Lourdes.

Y mucho.

Serie:

Emilio ‘el Comesolo’ Zebadúa

Capítulos:

La puerta giratoria

El ‘modus operandi’

Zebadúa y su imperio inmobiliario

Las traiciones al capitán Zebadúa

La ruta del dinero en la ‘estafa maestra’

La protección para los Emilios, Zebadúa y Lozoya

El malvado siempre huye