Irán: la geopolítica según CNN, clímax o fracaso

El error más persistente en la geopolítica moderna es la obsesión con la instantaneidad, en vez de entender que los cambios se dan de forma progresiva, particularmente en política, son cimientos que se van quebrando que hace que el sistema completo colapse, pero esto no sucede de la noche a la mañana para un post en Instagram.

En buena parte de los medios occidentales se ha instalado una narrativa según la cual, sin tropas extranjeras marchando en Caracas o Teherán, no puede haber cambio de régimen y, por lo tanto, todo lo que está ocurriendo hoy es una pérdida de tiempo. Encaja perfectamente con la lógica de la gratificación instantánea. Si no hay un resultado visible en el corto plazo, se decreta el fracaso. La prensa, ávida de clímax, amplifica esta distorsión como si la historia tuviera que resolverse en tiempo real.

Pero eso no es análisis. Es impaciencia disfrazada de análisis estratégico. La historia no avanza en ráfagas cinematográficas. Avanza por acumulación.

Cuando se buscan ejemplos de cambios de regímenes “exitosos”, siempre se regresa a Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se presentan como modelo cuando, en realidad, fueron anomalías históricas. Requirieron derrota total, ocupación completa y años de reconstrucción bajo presencia militar masiva. No es una receta replicable.

Fuera de ese contexto, el registro es mucho más frágil. Incluso con tropas sobre el terreno, el resultado rara vez es estable. Irak y Afganistán demostraron justamente esto. Incluso con tropas sobre el terreno, recursos masivos y años de intervención, no se logró estabilidad sostenible. Los países grandes ya no son ocupables en ningún sentido real. Pensar en invadir y controlar un país como Irán no es una estrategia. Es físicamente inviable.

Entonces, ¿qué es lo que realmente provoca la caída de un régimen? Para responder, hace falta un marco distinto: la teoría de la erosión del poder. Los regímenes no colapsan cuando pierden el control formal, sino cuando pierden tres cosas esenciales.

Primero, capacidad material. Recursos. Dinero, ingresos, capacidad de financiar su funcionamiento. La presión económica, las sanciones, el costo de sostener conflictos y la destrucción de infraestructura obligan a priorizar. En ese proceso, siempre hay algo que deja de sostenerse.

Segundo, cohesión interna. Ningún sistema funciona sin alineación de élites. Bajo presión sostenida, esa coordinación empieza a fracturarse. No siempre de forma visible, pero cada vez con menos consistencia.

Tercero, el más importante, la creencia. Lo que podríamos llamar attitude change, un concepto que retomo de conversaciones con mi amigo David Michaels, profundo conocedor de la mecánica del poder global. No es un estado de ánimo social ni una simple pérdida de legitimidad. Es un cambio en la expectativa estratégica de quienes sostienen el sistema.

Los regímenes no se mantienen sólo por coerción. Se sostienen porque quienes están dentro de élites políticas, mandos militares, y actores económicos creen que el sistema va a continuar y actúan en consecuencia. Invierten en él, lo defienden y lo reproducen.

Cuando esa expectativa cambia, el sistema no colapsa de inmediato, pero empieza a vaciarse desde adentro.

Un régimen es una presa. No falla por una sola ruptura. Falla cuando empiezan a aparecer filtraciones que se multiplican. Al principio, cada fuga parece manejable. Pero llega un punto en que el sistema ya no puede contener la presión acumulada.

La guerra, en este contexto, no es el colapso. Pero sí es un acelerador de esas filtraciones. Cada ataque destruye infraestructura que luego hay que reconstruir con recursos escasos. Cada escalamiento obliga a redirigir gasto hacia lo militar, debilitando otras áreas críticas. Cada pérdida incrementa la presión sobre la cohesión interna. No es sólo un agujero más, es un multiplicador de agujeros.

Eso es lo que estamos viendo hoy en Medio Oriente. No un evento aislado, sino una reconfiguración estructural.

Irán ya no opera en el mismo entorno regional. Países del Golfo que históricamente condenaban acciones militares de Estados Unidos e Israel como Arabia Saudita y Emiratos Árabes en esta ocasión, han incrementado su coordinación en materia de seguridad y ampliado su margen de alineamiento con Estados Unidos. El resultado es más profundo que una simple tensión diplomática. Es una reducción progresiva del espacio estratégico de Irán.

El error es seguir esperando la imagen final. Los tanques, el colapso visible, el momento que lo confirma todo. Pero en el siglo XXI los sistemas no colapsan cuando son derrotados desde afuera. Colapsan cuando dejan de ser sostenidos desde adentro.