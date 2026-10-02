¿En qué quedamos?

El Ing. Emilio Mendoza era un fanático del seguimiento. Lo recuerdo con enorme admiración. Dirigió la transformación de DESC Autopartes con una disciplina que pocos directivos tienen: no solo fijaba objetivos, los perseguía. Semana a semana, reunión a reunión, siempre con la misma pregunta: ¿en qué vamos? DESC llegó a producir autopartes de precisión —cajas de cambios, tracción delantera — y a exportarlas a las ensambladoras más exigentes del mundo. Cuando BMW ganó las 24 Horas de Le Mans, su auto llevaba componentes fabricados en la planta de Celaya. No fue magia. Fue seguimiento.

Lo que Emilio practicaba tiene un nombre sencillo y una ejecución difícil: rendir cuentas de verdad. No llenar formatos, sino mirarse a los ojos y decir: esto se comprometió, esto se logró, esto no.

La reunión más cara no es la que dura tres horas. Es la que termina sin compromisos claros y sin nadie que pregunte, la semana siguiente, en qué quedó.

“Un plan sin seguimiento es solo una lista de buenas intenciones con fecha de caducidad”. — C.R.G.

Todos los directivos saben que el seguimiento importa. El problema es que lo posponen, lo delegan al olvido o lo sustituyen por la siguiente reunión — que también terminará sin seguimiento. Y nadie lo nombra: los acuerdos incumplidos no se discuten, desaparecen del radar.

¿Por qué ocurre esto? Por varias razones, todas comprensibles y ninguna inocente.

Primera: el seguimiento incomoda. Preguntar ¿en qué quedó lo que acordamos? Puede sentirse como una acusación. Y donde se evita la confrontación, la pregunta no se hace. El resultado es una cortesía costosa: todos se llevan bien, y nada avanza.

Segunda: no hay responsable. Los acuerdos se toman en colectivo pero nadie los asume. “Vamos a mejorar la atención al cliente” suena como un compromiso. No lo es. Un compromiso tiene nombre, fecha y métrica. Lo demás es una aspiración compartida.

Tercera: el día a día lo devora todo. Lo urgente se come lo importante. Y el seguimiento — importante, pero rara vez urgente — queda siempre para después. Después que nunca llega.

“Lo urgente rara vez es importante y lo importante rara vez es urgente”. — Dwight Eisenhower

El seguimiento no requiere tecnología sofisticada. Requiere tres cosas simples y difíciles de sostener.

La primera: acuerdos con nombre y fecha. Un responsable único y una fecha concreta. No “el equipo de marketing” — fulano de tal. No “a la brevedad posible” — el próximo jueves. La ambigüedad es la mejor aliada del incumplimiento.

La segunda: una cadencia de revisión. El seguimiento no es un evento —es un ritmo. Semanal, quincenal o mensual, según el proyecto, pero nunca esporádico. La revisión debe quedar en el calendario antes de que termine la reunión.

La tercera: honestidad sobre el avance. El semáforo más útil no es el que siempre está en verde, sino el que refleja la realidad. Un equipo donde todo aparece en verde o no tiene objetivos retadores o tiene miedo de decir la verdad. Las dos son malas noticias.

“El seguimiento no es desconfianza. Es respeto: por los compromisos adquiridos, por el tiempo invertido y por las personas que dependen de que las cosas sucedan”. — C.R.G.

Carlos Llano decía que el líder verdadero no es el que más habla en las reuniones sino el que más logra que otros cumplan lo que prometieron. Es quizás la habilidad de liderazgo más subestimada y más valiosa.

El Ing. Emilio Mendoza lo sabía. Por eso sus plantas producían cajas de cambios para Le Mans y no solo buenos propósitos para las minutas.

El seguimiento es la distancia más corta entre lo que se acordó y lo que realmente sucede.

Y esa distancia, en la mayoría de las organizaciones, es más larga de lo que parece.

Ah, y una cosa más: si en su próxima reunión van a acordar hacer seguimiento del seguimiento… quizás el problema es más profundo de lo que pensaban.

Puntos de reflexión:

• ¿Los acuerdos de tus reuniones terminan con nombre, fecha y responsable — o con buenas intenciones?

• ¿Tienes una cadencia fija de revisión, o el seguimiento ocurre cuando alguien se acuerda?

• ¿En tu organización el semáforo siempre está en verde? ¿Mides lo que importa o lo fácil de medir?

• ¿Cuántos acuerdos de los últimos tres meses se cumplieron realmente? ¿Lo sabes con certeza?