Estudiar, aprender: algunos consejos

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein

Hemos hablado mucho de aprender, desaprender, innovar y adaptarse para tener éxito en el mundo de hoy, pero ¿cómo lograrlo? Reflexionando la idea, enlisto algunos consejos.

Primero, estudiar: estudiar eficazmente implica incorporar a tu vida estrategias y hábitos que te ayuden a comprender y retener la información de manera óptima. Aquí hay algunas sugerencias:

1. Establece un plan de estudio. Organiza tu tiempo de estudio y asigna bloques específicos para cada tema que necesites cubrir.

2. Crea un espacio de estudio adecuado. Busca un lugar tranquilo y libre de distracciones donde puedas concentrarte, con suficiente luz y una silla cómoda.

3. Utiliza técnicas de estudio efectivas. Experimenta con diferentes técnicas, como resúmenes, mapas mentales, subrayado o esquemas, entre otros, para encontrar cuál te funciona mejor para el material que estás estudiando.

4. Practica la toma de apuntes. Desarrolla la habilidad de tomar apuntes efectivos durante clases, conferencias o mientras lees. Es mejor si usas lápiz y papel que computadora. Sintetiza la información, utiliza palabras clave y frases cortas que te ayuden a recordar los conceptos importantes.

5. Establece objetivos claros. Define metas específicas para cada sesión de estudio, esto te mantendrá enfocado y motivado.

6. Haz pausas regulares. El cerebro necesita descansos periódicos para procesar la información eficazmente. Programa estos momentos cada cierto tiempo durante tus sesiones de estudio.

7. Varía tus métodos de estudio. Alterna entre leer, escribir, escuchar y practicar para mantener tu interés y mejorar la retención.

8. Haz repasos periódicos. Programa sesiones de repaso regularmente para reforzar los conceptos que has aprendido y evitar que se te olviden con el tiempo.

9. Mantén un estilo de vida saludable. Duerme lo suficiente, come de manera balanceada, haz ejercicio regularmente y mantén tus niveles de estrés bajo control. Un cuerpo sano contribuye a un cerebro más receptivo al aprendizaje.

10. Busca ayuda cuando la necesites. Pide ayuda a tus profesores, compañeros de clase o tutores si encuentras dificultades con algún tema o materia.

Segundo, aprender. Hace algunos años, el periodista francés, François De Closets, escribió un libro de título muy sugestivo: La felicidad de aprender y como la asesinamos (en francés: Le Bonheur d’apprendre et comment on l’assassine). Aunque no hablaremos del contenido, el título es muy claro: cuando somos niños nos encanta aprender, preguntamos constantemente el porqué de las cosas, por qué son así, cómo funcionan; desafortunadamente, por diversas causas vamos perdiendo ese gusto, esa alegría por aprender, no debería ser así. Aquí algunos consejos para aprender eficazmente.

1. Mente abierta. Es estar dispuesto a aprender: abrazar nuevas ideas, perspectivas y conceptos. Ya lo decía Carlos Llano: “Mente abierta”, y añadía “pero con firmeza de criterio”.

2. Encuentra tu estilo de aprendizaje. Aprendemos de manera diferente. Identifica si eres aprendiz visual, auditivo, kinestésico o una combinación de estos. Adaptar tus métodos de estudio a tu estilo de aprendizaje puede mejorar tu comprensión y retención.

3. Establece metas claras. Define objetivos específicos y alcanzables para tu aprendizaje.

4. Explora diferentes fuentes de información. No uses un solo recurso. Consulta libros, artículos, videos, cursos en línea, conferencias, y otras fuentes para obtener una comprensión más amplia y profunda de un tema.

5. Practica la atención plena. Presta atención consciente a lo que estás aprendiendo en el momento presente. Elimina distracciones y practica la concentración para mejorar tu comprensión y retención.

6. Relaciona los conceptos nuevos con conocimientos previos. Busca conexiones entre lo que estás aprendiendo y lo que ya sabes. Esto te ayudará a construir una comprensión más sólida y a recordar mejor

7. Ejerce la aplicación práctica. Aplica lo que aprendes en situaciones reales, esto te ayudará a reforzar la comprensión.

8. Enseña lo que has aprendido. Explicar conceptos a otros es la mejor manera de consolidar tu comprensión y descubrir tus áreas de mejora.

9. Mantén una actitud positiva hacia el aprendizaje. Sé paciente contigo mismo; el proceso de aprendizaje puede incluir errores y desafíos. Aprende de tus errores y sigue adelante con determinación.

10. Crea hábitos de aprendizaje consistentes. Establece rutinas de estudio regulares y comprométete a aprender constantemente. Esto es clave para alcanzar el éxito a largo plazo en cualquier área de estudio o interés.

Somos diferentes, por lo que es importante encontrar las estrategias de estudio y aprendizaje que mejor se adapten a tus necesidades y estilo.