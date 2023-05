10 cosas que hay que dejar de hacer para ser exitoso

“Solo diciendo NO puedes concentrarte en las cosas que son realmente importantes”

Steve Jobs

Todd Nordström escribe en Inc, una revista de negocios norteamericana que fue la primera en poner a Steve Jobs en su portada, en 1981, con el título “Este hombre ha cambiado el mundo de los negocios para siempre”. Y fue precisamente Jobs quien afirmaba que estrategia es decidir lo que NO hay que hacer.

Hablando de esta especie de minimalismo, Nordström dice que hay cosas que deben evitarse para poder ser exitoso y afirma: “A menudo nos enfocamos en hacer más, cuando deberíamos enfocarnos en hacer menos”.

Aquí la lista de las 10 cosas que hay que dejar de hacer si se quiere lograr el éxito (y la felicidad en el trabajo) con algunos comentarios…

1. Deja de esperar que te den permiso. A veces, los empleados que mejor se comportan no siempre son los mejores para generar resultados. Las personas que aportan todo al trabajo y entienden que su trabajo es crear valor en lugar de solo cumplir con las expectativas, crean el mayor impacto. No esperes a que te den permiso para entregar todo tu potencial.

2. No dejes que nadie te robe el protagonismo. No se trata de que la gente se atribuya el mérito de tu trabajo. Se trata de no permitir que la gente aplaste tu pasión interior. Te presentaste a trabajar queriendo tener un gran impacto, lamentablemente, muchas personas pueden encontrar eso amenazante. No hagas caso.

3. No desdeñes a las personas difíciles. Sé amable. Muchos piden consejo sobre cómo tratar con personas difíciles, ya sean empleados, compañeros de trabajo o su jefe. Claro, las personas difíciles son frustrantes. Pero sé amable, porque estas son las personas que más te enseñan sobre cómo ser mejor líder o mejor compañero de trabajo. Aprende de las personas difíciles. Nunca olvides las lecciones que te dan.

4. Evita a las personas tóxicas. Las personas difíciles no son necesariamente personas tóxicas. personal y laboralmente. Es importante separarnos de las personas tóxicas –recordando a la psiquiatra Marian Rojas– que queman puentes, crean enemigos o actúan de manera poco ética. Toxicidad, por definición, significa venenoso. No dejes que te envenenen a ti o a tu reputación.

5. No prometas demasiado. Eso sí, entrega de más. Como afirman mis colegas de operaciones: (“Under promise and over deliver”). Claro que hay que hacer lo que dices que vas a hacer. Pero, también haz más de lo que nunca dijiste qué harías. Sea con miembros del equipo, proveedores o clientes, ve más allá y entrega más de lo que podrían haber imaginado.

6. Deja de asumir que la perfección es el destino. El problema de tratar de ser perfecto no es solo el hecho de que es inalcanzable, es también limitante. Nunca asumas que no hay espacio para mejorar. ni que has terminado de ajustar, perfeccionar, probar y crecer.

7. No te paralices en los problemas. Al igual que las personas difíciles, los problemas y los obstáculos son pequeñas minas de oro para el éxito. ¿Por qué? Piensa en los mejores inventos. Resuelven problemas. En lugar de detenerse en los problemas, búscalos porque presentan grandes oportunidades (aquí inicia la innovación).

8. Deja de tomarte el trabajo tan en serio. Cada día todos tenemos la oportunidad de cambiar el mundo que nos rodea. Y por simple que parezca, eso podría ser, sencillamente, poner una sonrisa en el rostro de alguien que lo necesite. Además, el sentido del humor es bueno para tu carrera. Muchas encuestas así lo afirman.

9. Deja de ser agradable, pero siempre sé amable. Ser agradable, caerle bien a la gente, puede ser que abra puertas, pero, a la hora de la verdad, lo que los jefes quieren son personas que, sin dejar de ser amables (muy importante) expresen sus opiniones con frecuencia, especialmente en esta era de equipos en redarquía (ágiles). No estar de acuerdo con una estrategia o un plan no significa discutir por discutir, siempre que tus intenciones sean por el bien de la organización. Y recuerda ser siempre amable.

10. Nunca creas que llegaste aquí por tu cuenta. Has logrado mucho. Pero, por un segundo, piensa en tu vida y carrera con las personas que reconocieron tus talentos y habilidades únicos. Piensa en las personas que te inspiraron a creer que podrías convertirte en lo que eres hoy. Es importante recordar siempre y apreciar las voces del pasado y reconocer a las personas que nos rodean a diario y que nos ayudan a hacer lo que hacemos.

A veces tenemos listas interminables de cosas que hacer; pero tal vez valga la pena enfocarse primero en las cosas que debemos de dejar de hacer, quizá estén ahí los obstáculos que nos están frenando.

El autor es profesor decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE