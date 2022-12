Bob Iger: la secuela

“Lo más arriesgado que podemos hacer es simplemente mantener

el statu quo”.

“El corazón y el alma de una empresa son la creatividad y

la innovación”.

Robert (Bob) Iger

El domingo 20 de noviembre por la noche, Disney destituyó a Bob Chapek como su director ejecutivo (CEO) y nombró, como su reemplazo, a Bob Iger, quien ya había servido en la posición justo antes que Chapek. La noticia no deja de ser sorprendente, aunque es algo que ha ocurrido en muchas empresas: Howard Schultz regresó a Starbucks como director Interino y Steve Jobs tuvo uno de los regresos más exitosos a Apple, la empresa que el fundó, cuando volvió como CEO en 1997.

UN POCO DE HISTORIA

Recientemente escribí en este espacio sobre Iger (EF, 21/oct/2022)(1) y su libro(2). Iger renunció como CEO a principios de 2020, después de ocupar la posición por 15 años y haber trabajado en Disney por cuatro décadas. Cuando Chapek lo sustituyó se generaron algunas tensiones entre ambos, además de que Chapek tuvo que enfrentar al Covid, y la pandemia trastocó negocios importantes de Disney; hubo que cerrar parques y salas de cine.

En un principio parecía que Iger y Chapek se apoyarían, de hecho, al renunciar, Iger conservó su lugar en el Consejo de Administración. Fue Iger quien eligió a Chapek como su sucesor y manifestó frecuentemente que estaba satisfecho con su retiro, a menudo declaraba: “No puedo pensar en una mejor persona para sucederme en este puesto”.

Pero Chapek nunca logró alcanzar el ritmo de Iger; primero por la pandemia, y después por controversias en las que se enfrascó. Inicialmente, no se declaró en contra de una controvertida ley de Florida, acerca de la enseñanza de orientación sexual en las escuelas primarias, lo que molestó a muchos empleados de Disney, y le provocó problemas con Ron DeSantis, el gobernador (republicano) de Florida, y posible candidato a la presidencia estadounidense en 2024.

Adicionalmente tuvo un pleito fuerte, con la actriz Scarlett Johansson por su compensación por la película Black Widow. Muy probablemente los resultados de la empresa fueron la gota que derramó el vaso. Los resultados trimestrales de Disney no llegaron a las estimaciones y sus acciones sufrieron su peor día en más de 20 años. En contraste, cuando se supo del regreso de Iger, las acciones subieron 10 por ciento, en un día, lo que significó un respiro porque las acciones han perdido 41 por ciento de su valor en lo que va del año.

¿PODRÁ IGER CAMBIAR LAS COSAS?

La historia de Iger en Disney es impresionante, él “reinventó y revitalizó” a Disney. Entre sus adquisiciones están Pixar, Marvel, Lucasfilm y buena parte del imperio de Fox. Además de los lanzamientos de muy alto perfil, como Disney+ y la apertura de Shanghai Disneyland. Durante sus 15 años como CEO, el valor de mercado de Disney creció 200 mil millones de dólares.

En un momento difícil, en que se pronostican recortes de personal en Disney, el liderazgo de Iger, y su muy buena relación con los empleados, seguramente inclinarán la balanza a su favor.

“A medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar la compañía a través de este período fundamental”, escribió Susan Arnold, la presidenta del Consejo de Administración de Disney desde diciembre de 2021, cuando Iger le cedió la presidencia, después de haber sido su mentor siete años.

Fue precisamente ella, la que sugirió al Consejo buscarlo para pedirle que regresara. En un correo electrónico dirigido a todos los empleados de Disney, Iger expresó: “con un increíble sentido de gratitud y humildad, y debo admitir, un poco de asombro, les escribo esta noche con la noticia de que regreso”. Iger firmó un contrato por dos años en Disney, lo que, claramente, incluirá la elección de la mejor persona para sucederlo.

Siempre me ha parecido que es un poco injusto medir a un director por sus resultados. Pienso que debería también medírseles por el cuidado y la calidad con que toman decisiones importantes, pero el hecho es que se les mide por resultados; Bob Iger logró unos resultados impresionantes, por eso le pidieron que regresará.

ESPERANDO LA SECUELA

Arnold Schwarzenegger dijo “I Love sequels” (adoro las secuelas) al ser electo para un segundo período como gobernador de California; o sea que, como dicen en las series: no se pierda el siguiente capítulo.

(1) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-ruiz-gonzalez/2022/10/21/las-lecciones-de-liderazgo-de-bob-iger/

(2) The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, publicado por Random House en 2019, (en español Lecciones de liderazgo creativo).

Profesor Decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE