Gary Hamel y la “humanocracia”

“La burocracia fue diseñada para maximizar la conformidad (el ‘conformarse’),

la idea detrás de la humanocracia es maximizar la contribución”.

Gary Hamel (1954)

El estratega

Gary Hamel nació en Estados Unidos, estudió en la Andrews University y en la Universidad de Michigan, es profesor invitado de la Harvard Business School y de la London Business School, y es el fundador de Strategos, empresa de consultoría en management estratégico.

Desarrolló varios conceptos estratégicos muy interesantes en conjunto con C. K. Prahalad (1941-2010), por ejemplo, las core competences, sobre las capacidades organizacionales, ‘núcleo’ de las empresas para competir.

Fue autor de varios artículos publicados en la Harvard Business Review como The Core Competence of the Corporation (1990) y Strategy as Revolution (1996); además, publicó múltiples libros con la Harvard Business School Press, considerados como esenciales en el desarrollo de la estrategia en los últimos años del siglo XX, como Competing for the future (1997), Leading the Revolution (2000) y The Future of Management (2007).

La polémica

En su libro Leading the Revolution habló muy positivamente de Enron, la importante empresa que quebró por sus manejos poco éticos, provocando un enorme escándalo y una tremenda crisis financiera. Sin duda, un momento difícil para Hamel que siempre supo ‘mezclar’ en sus escritos la experiencia práctica del director en el terreno de la realidad con la investigación teórica. De hecho, en 2008 el Wall Street Journal lo incluyó en su lista de los expertos en negocios más influyentes del mundo y en 2009 apareció en la lista de la revista Fortune de los 10 expertos más influyentes del mundo en estrategia de negocios.

¿Qué es Humanocracia (Humanocracy)?

Recientemente (2020), Hamel nuevamente presentó ideas innovadoras y originales. En esta ocasión en un libro con un título muy sugestivo: HUMANOCRACY. Creating Organizations as Amazing as People inside them (HUMANOCRACIA. Creando organizaciones tan asombrosas como la gente que forma parte de ellas).

Nuestro autor considera que la humanocracia es el nuevo sistema que reemplazará a la burocracia, que, según él, ha dominado a las empresas durante más de 100 años. Hamel y su coautor, Michele Zanini, presentan a la humanocracia, explican el concepto, dan algunos ejemplos de empresas que funcionan así para finalmente esclarecer los principios en que se basa mostrándonos el camino para aplicarlo en una empresa.

Para Gary Hamel, frente a la burocracia (estructuras de poder autoritario, reglas sofocantes, politiquería tóxica) surge la humanocracia, permitiendo que el talento dé la mejor versión de sí mismo.

Hamel afirma que las organizaciones burocráticas son inerciales, meramente incrementales, agotadoras. Transformarlas integralmente (digital y culturalmente) es casi imposible.

Además, presenta su alternativa: maximizar la contribución y el valor que aportan los profesionales, para servir al cliente. Pasar de la obsesión burocrática por el control, al manejo y dirección, de manera muy eficaz, de la energía colectiva. Porque la burocracia, al impedir que las empresas se adapten rápido en este ‘cambio de época’, va aniquilando, quizá sin querer, a las propias compañías.

Características marcadas de las empresas burocráticas

En un sistema burocrático “al límite”, hay poca calidad directiva, poca integración, muy poca inspiración y, por ende, poco aprendizaje y muy bajo empoderamiento. Todo esto provoca mucha rigidez e inflexibilidad (poca capacidad de actuar rápida y ágilmente ante el entorno). La burocracia excesiva tiene costos muy altos, y casi no tiene capacidad de innovar.

Ya lo hemos afirmado en estas páginas, las empresas que competirán eficazmente en el futuro serán rápidas, ágiles e inteligentes (con inteligencia colectiva, racional y emocional). Ver (EF 16/abr/21) “Ser rápido, ser ágil. ¿Qué significa la metodología Agile?”.

Burocracia versus humanocracia

Los nuevos entornos requieren flexibilidad, se trata de no gastar de más (no despilfarrar) el talento y los recursos económicos, sin embargo, los viejos modelos burocráticos no nos sirven para ello. Ahí está el valor de la alternativa de la humanocracia.

El modelo burocrático se diseñó para maximizar la conformidad, se necesita un nuevo modelo que maximice la contribución.

¿Innovador? Sin duda. ¿Retador? Por supuesto, pero hay que adaptarse. Termino con una de mis frases favoritas de Hamel: La innovación es el único seguro contra la irrelevancia.

Profesor Decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).