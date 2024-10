Jueza advierte a Sheinbaum: ‘Si no acatan bajar la reforma judicial del DOF, se pasará al MP’

La jueza Nancy Juárez aseveró que el gobierno federal aún no interpone algún recurso contra la suspensión definitiva de la reforma judicial

La jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, aseguró que si el gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, no acata la orden de bajar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), el asunto pasará al Ministerio Público.

En entrevista radiofónica, la jueza explicó que la presidenta Sheinbaum y las autoridades tuvieron la oportunidad de interponer recursos contra la resolución, pero no lo hicieron, por lo que perdieron esa opción y tiene que acatar el fallo.

“Tendrían que dar el cumplimiento estricto a esta suspensión definitiva” de la reforma judicial, señaló Juárez Salas.

¿Se puede modificar el DOF?

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que de acuerdo con la ley del Diario Oficial de la Federación (DOF), no se pueden eliminar publicaciones, tal como pidió la juzgadora hacer con la reforma al Poder Judicial.

“No solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué lo que ocurre? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que además se tiene que hacer una nueva publicación (...) No se puede eliminar una publicación porque la propia ley dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación”, dijo en su ‘mañanera’ de este jueves 24 de octubre.

Ante esto, la jueza Nancy Juárez señaló que se está pidiendo que se retire la publicación del DOF, no que se modifique. “La ley del Diario Oficial no prohíbe que se elimine una publicación, incluso se ha hecho con anterioridad, en otros momentos en que se ha equivocado el Diario Oficial. Además, no se está pidiendo que se altere la modificación”, dijo.

La jueza Nancy Juárez aseveró que el gobierno federal aún no interpone algún recurso para modificar el cumplimiento de la suspensión definitiva de la reforma judicial, y se desconoce si harán uso de ese derecho.

“En caso de que no hagan uso de ese derecho, correrían las 24 horas y tendría que cumplir con la resolución de la suspensión definitiva”, indicó la autoridad judicial.

¿Qué pasará si no se interpone un recurso?

La jueza Nancy Juárez dijo en entrevista radiofónica que en caso de que no se presente el recurso para modificar la resolución sobre la suspensión definitiva de la reforma judicial, se dará vista al ministerio público.

“Si no se presenta el recurso, se tendría posteriormente que dictar el acuerdo de vista el Ministerio Público para que inicie el asunto en la vía penal de acuerdo a las funciones, yo mi actuación ahí termina dando vista y ya corresponderá a la autoridad investigadora continuar”, explicó.

Indicó que el gobierno tiene hasta el mediodía de este jueves 24 de octubre para interponer un recurso y evitar la suspensión de la reforma judicial.

Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una pena de tres a nueve años de prisión, una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.