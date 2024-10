‘Le informaron mal’: Jueza dice a Sheinbaum que no envió notificación para bajar la reforma judicial

La jueza Nancy Juárez dice a Sheinbaum que no envió notificación para bajar la reforma judicial.

“Posiblemente se refiera a otra notificación, pero no a la mía”, respondió Nancy Juárez, jueza del Décimo Noveno Distrito en Veracruz, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó que fue enviado un oficio, a través de un código QR, para retirar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En entrevista, la jueza explicó que no ordenó bajar la reforma judicial mediante un código QR, como le informó la Consejería Jurídica a Sheinbaum. “Me parece que le están proporcionando de Consejería Jurídica información errónea a la presidenta porque yo no ordené notificar por QR”, dijo con Azucena Uresti.

Por ello, Nancy Juárez recalcó que su oficio lo entregó de forma física, es decir, por intraconexión, de juzgado a juzgado, ya que “ellos lo imprimen y lo entregan a la autoridad”.

“Yo ordené notificar mediante exhorto a la presidenta y ese exhorto va acompañado mediante un oficio que entregan de manera física, ese oficio contiene la resolución en su texto completo”, aclaró este 23 de cotubre.

Por esta razón, la acusación de la mandataria federal fue calificada por la juzgadora como “un dato falso” tras argumentar que “nosotros no manejamos las notificaciones por QR”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la notificación para bajar la reforma judicial?

Durante su “mañanera del pueblo”, la presidenta Sheinbaum Pardo denunció que la Consejería Jurídica había recibido una notificación por medio de un código QR para el retiro de la reforma judicial del DOF.

“Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice véase la notificación en este QR”, explicó.

Sin embargo, la exjefa de Gobierno de la CDMX añadió que el código estaba inactivo debido a que no mostraba ninguna información, razón por la que Ernestina Godoy acudió ante un notario para certificar que la notificación “no dice nada”, por lo que esta información no se dio por recibida.

“Ayer la Consejería Jurídica le pidió a un notario 176 para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado, la notificación no dicen nada (...) A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió”, expresó.