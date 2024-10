Jueces responden a Sheinbaum: ‘Si su reforma judicial es impecable, que esté tranquila’

“Si están seguros que su reforma judicial es impecable, que estén tranquilos”, respondieron este lunes los jueces que conforman el colectivo Artículo 41 a la negativa del Gobierno de Claudia Sheinbaum de frenar la reforma al Poder Judicial.

En su primera “mañanera”, los juzgadores explicaron que las suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que promulgó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, serán evaluadas por tribunales, los cuales determinarán si son o no procedentes estos recursos.

“Que no coman ansias, que no estén desesperados, que no estén preocupados. Si están seguros que su reforma es impecable, pues que estén tranquilos, seguramente será avalada en los tribunales”, señalaron los juzgadores en su conferencia.

Este lunes 21 de octubre se llevó a cabo la primera conferencia matutina de jueces del Poder Judicial de México, con el fin de aclarar y contestar a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el evento, los integrantes del PJ afirmaron que el Gobierno está preocupado por los recursos que han promovido.

“Si la presidenta está llamando al partido, como empezó ayer con los legisladores estatales y federales, pues me parece que no están tan seguros y qué bueno que no están tan seguros porque no es cualquier cosa reformar de este nivel el sistema jurídico”, añadieron.

Estas declaraciones se dan luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara el pasado jueves 17 de octubre que la elección al Poder Judicial está en pausa porque aún espera si aplicarán las suspensiones que fueron tramitadas en contra de la reforma constitucional.

¿Qué dijo Claudia Sheinbuam a jueces por ‘mañaneras’ al Poder Judicial?

La mandataria Claudia Sheinbaum aseveró este lunes que los jueces están en su “derecho” de realizar la conferencia matutina que busca informar sobre los casos judiciales en general, así como de las acciones de resistencia relacionadas con esta reforma Judicial.

“Están en su derecho de hacer conferencias, bienvenida la libertad de expresión”, expresó en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

No obstante, recalcó que valdría la pena que los jueces explicaran desde sus conferencias el por qué están en paro y siguen cobrando: “Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México por qué están en paro y continúan cobrando su salario”, comentó.

En este sentido, reiteró que los trabajadores del Poder Judicial no tendrán afectaciones en su empleo, mientras que los jueces podrían postularse rumbo a las próximas elecciones de 2025.

“Ellos pueden postularse, que se postulen y expliquen al pueblo cuál es su tarea, por qué es importante, si son honestos”, añadió Sheinbaum.