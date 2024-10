Sheinbaum revira a jueza Nancy Salas y dice que DOF no puede eliminar publicaciones: ‘¿Quiénes la asesoran?’

Nuevo round entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la jueza Nancy Salas: La mandataria explicó que de acuerdo con la ley del Diario Oficial de la Federación (DOF), no se pueden eliminar publicaciones tal como pidió la juzgadora hacer con la reforma al Poder Judicial.

“No solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué lo que ocurre? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que además se tiene que hacer una nueva publicación (...) No se puede eliminar una publicación porque la propia ley dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación”, dijo en su ‘mañanera’ de este jueves 24 de octubre.

El apartado al que hizo referencia la mandataria es el artículo 7bis del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, párrafo segundo, que dice lo siguiente:

Corresponde a la autoridad competente garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada.

Gobierno informa que recibió nueva notificación de la jueza Nancy Salas

El ‘notificacionesgate’ también ‘escribió' un nuevo episodio. Fue el miércoles cuando Sheinbaum dijo que la Consejería Jurídica de la Presidencia recibió una notificación vía QR por la que se ordenaba eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial.

“Esto está muy bueno, buenísimo. Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice: ‘Véase la notificación en este QR’ (...) El QR ha sido eliminado”, dijo en su conferencia.

Sin embargo, la jueza Nancy Salas aseguró que su oficina no envió ese mensaje a la consejera jurídica Ernestina Godoy.

“Me parece que le están proporcionando de Consejería Jurídica información errónea a la presidenta porque yo no ordené notificar por QR”, aclaró en entrevista con Azucena Uresti.

Pero este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que llegó una segunda notificación a la consejera Ernestina Godoy y al DOF.

“¿Qué hizo la consejera? Mandar un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y por otra parte la misma consejería le pregunta al DOF qué procede”, agregó.