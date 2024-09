AMLO publica mensaje de despedida y dedicatoria a Sheinbaum: ‘Acompáñenla en la difícil tarea de gobernar’

‘Las Golondrinas’ comienzan a escucharse en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje de despedida a cuatro días del fin de su sexenio y de que Claudia Sheinbaum Pardo se convierta en la primera presidenta en la historia de México.

El mensaje de despedida de Andrés Manuel López Obrador recuerda el inició de su movimiento “tocando puertas, cabezas y corazones”, para luego destacar los triunfos electorales y enviar una petición a los militantes de Morena para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El dos de junio México eligió con casi 36 millones de sufragios a nuestra compañera Claudia, a quien en unos días entregaré la banda presidencial. Será la primera presidenta de la historia de México y eso es un logro de ella y de nosotros. Retomará nuestra labor transformadora y tengo la certeza de que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad. Cuánta satisfacción siento con ese relevo.

“Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar. con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”, señala el aún presidente López Obrador en su emotivo mensaje de despedida.

¿Qué dijo AMLO en su mensaje de despedida?

La carta de despedida de López Obrador, publicada este jueves 26 de septiembre, contiene seis párrafos en los que AMLO habla de su retiro de la política.

“Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes, mis compañeras y compañeros, que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y gobernante.

López Obrador también se despide de los militantes de Morena, a quienes pide anteponer el interés de México y las necesidades de la gente.

El presidente López Obrador pasará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en una ceremonia en San Lázaro el próximo 1 de octubre. (Presidencia)

“Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro”.

El mensaje de despedida de AMLO para Morena concluye con: “Muchas gracias y hasta siempre”.

¿Dónde vivirá AMLO después de su sexenio?

Desde antes de que Claudia Sheinbaum revelará que se mudará a Palacio Nacional, el presidente López Obrador había indicado que se irá a vivir a su rancho ‘La Chingada’, ubicado en Palenque.

La quinta ‘La Chingada’ cuenta con más de 13 mil metros cuadrados y cientos de árboles, destacando los cedros, así como una pequeña laguna.

El rancho de AMLO está en Palenque, Chiapas. (YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

En varias de sus conferencias mañaneras, López Obrador ha insistido en que el rancho no es de él, sino que era de sus padres y lo heredó junto con sus hermanos. Ha detallado que solo es propietario únicamente de una quinta, donde se localiza la casa.

El mandatario mexicano recibió la sección del rancho que tiene la casa debido a que es el hijo mayor. Aseguró que para él ese rancho es el mejor lugar, y que cada que puede va para recargar energías y pensar.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

Los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegarán a su fin el próximo lunes 30 de septiembre. La toma de protesta de Claudia Sheinbaum cambió de fecha debido a una reforma constitucional que adelantó el acto protocolario de diciembre a octubre.

Claudia Sheinbaum ya tiene listo al gabinete presidencial para el sexenio 2024-2030. (Fotografía Cortesía)

De esa manera, Claudia Sheinbaum realizará su toma de protesta ante el Congreso de la Unión el próximo martes 1 de octubre, fecha en que iniciará el sexenio 2024-2030.