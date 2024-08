AMLO lanza a la UIF contra MCCI y revela nómina e ingresos

La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 96 millones 740 mil pesos de la embajada de Estados Unidos, reportó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde también exhibió salarios de ésta.

Destacó que la asociación fue creada desde 2015; sin embargo, Estados Unidos comenzó con aportaciones a partir de la presente administración, y cuando Morena tiene mayoría en el Congreso.

Adicionalmente, reportó 13 millones 17 mil pesos desde cuentas privadas de Estados Unidos. También tienen dos envíos desde Reino Unido por 2 millones 40 mil pesos.

El funcionario también reportó que en México diversas empresas han aportado 299 millones 29 mil pesos, entre ellas Grupo Pisa, Grupo México, Alsea, Soriana, Fundación Antonio Chedraui, Fundación Kaluz, American Express, Banco Nacional de México, entre otras.

De personas físicas ha recibido 39 millones 218 mil pesos, entre ellos los empresarios Claudio González Laponte (padre del fundador de la organización) y Alejandro Ramírez.

En total, la organización fundada por el empresario Claudio X. González ha recibido desde su fundación a 2024 502 millones 588 mil pesos.

El funcionario también exhibió gastos hacia el extranjero por 31 millones 752 mil pesos a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Alemania.

Adicionalmente, pagó 91 millones 38 mil pesos a empresas, entre ellas la revista Nexos, Plataforma Legal, Estrategias de Acompañamiento, y más.

Gómez Álvarez también exhibió los salarios que se tienen, de los cuales destacó los de la titular del organismo, María Amparo Casar, así como el dinero que ha recibido el empresario Claudio Xavier González Guajardo, el cual, aclaró: “más bien, él mismo se entregó”.

Al respecto, el Presidente adelantó que solicitará a la Procuraduría Fiscal indagar la legalidad de los donativos de la asociación para ver “si se ajustan a la ley”.

No descartó enviar una iniciativa de ley para controlar los donativos.

“Estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país, en beneficio de todos los mexicanos, sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos se está dando un uso indebido al presupuesto”.

AMLO enviará carta diplomática a EU

Además, informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, porque también hay envíos de su país para ésta.

“Voy a enviarle una carta al presidente Biden sobre este tema. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática sobre el tema porque consideramos que abiertamente hay injerencia en asuntos que corresponden a la soberanía de nuestro país”, aseguró.

Agregó que en la carta adjuntará fotografías del empresario Claudio X., fundador de la asociación, con líderes partidistas de oposición.

No es la primera vez que envía la nota; en 2021 ya había planteado el tema al gobierno estadounidense.