María Amparo Casar, de MCCI, responde a la UIF: ‘No es ilegal recibir dinero de organismos internacionales’

“No tiene nada ilegal recibir dinero de organismos internacionales”, respondió María Amparo Casar, este miércoles 14 de agosto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelara que la Embajada de Estados Unidos de América (EUA) financia a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI).

En entrevista para Grupo Fórmula, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción afirmó que la organización está sujeta a rigurosos controles y auditorías, tanto internas como externas.

“Hay una gran falsedad, MCCI, como cualquier otra organización, presenta un informe de transparencia todos los 30 y 31 de mayo (que son la fecha límite) con todos los ingresos y los gastos que hace la dependencia, si tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos. Pago a un auditor externo, incluso para que audite las finanzas de MCCI, eso si lo hago voluntariamente, pero por ley si tenemos que revisar a más tardar el 31 de mayo un reporte de transparencia”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció este miércoles que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre este tema, además que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará una nota diplomática.

“Voy a enviarle una carta al presidente (Joe Biden) sobre este tema y la SRE hará una nota diplomática con el mismo tema porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país”, dijo AMLO.

Si bien, María Amparo afirmó que MCCI recibe dinero de organismos internacionales, aseguró que, “no tiene nada de ilegal”.

“Hemos recibido donativos de otros organismos internacionales que son evidentemente declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, de manera que estamos auditados: primero por el SAT, segundo por la que pagamos en MCCI para no tener ninguna falta, tercero por el informe de transparencia que mandamos todos los años en mayo. Todo está perfectamente acreditado, no faltamos a nuestro objeto social, está en el acta constitutiva”, explicó para el programa Por la Mañana de Ciro Gómez Leyva.

‘Un exceso que AMLO lea ingresos y gastos de Mexicanos Contra la Corrupción’

No obstante, María Amparo Casas expresó su preocupación después de que el mandatario usara su conferencia matutina en Palacio Nacional para exponer los datos personales de los trabajadores de MCCI, así como a los donantes.

“Me parece que utilizar la palestra presidencial una hora con cuatro minutos para leer los ingresos y los gastos de MCCI es un exceso (...) Esto también va dirigido a amedrentar a nuestros donantes, no es la primera vez que exhibe a los donantes de MCCI y que comenta con los empresarios que están financiando a una organización que él llama opositora, no somos una organización que tenga ningún tipo de actividad política desde luego cada uno de los integrantes tenemos nuestra ideología, pero no hay ninguna liga”, aclaró.

Según Pablo Gómez, MCCI es una asociación sin fines de lucro creada en 2015 y tiene como objetivo investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad; así como realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia.