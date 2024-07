¿Trump insultó a Ebrard? ‘No me intimida, está en campaña’, responde secretario de Sheinbaum

Después de que en redes sociales circulara un video en el que, aparentemente, Donald Trump lanza insultos contra el excanciller, Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones hechas por el candidato republicano.

El fragmento, recortado de un discurso de Trump en Grand Rapids, Michigan, causó polémica debido a que, presuntamente, el exmandatario habría insultado a Ebrard refiriéndose a él como “una persona de bajo coeficiente intelectual”; no obstante, hubo quien dudó de esta versión y aseguró que Trump en realidad se refería al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

¿Donald Trump realmente insultó a Marcelo Ebrard?

Al recordar la negociación del T-MEC que tuvo lugar en 2019 en Washington, cuando Trump aún era presidente de Estados Unidos, el magante contó que presionó al gobierno mexicano para obtener la protección de 28 mil soldados nacionales, mientras él construía el muro fronterizo.

“Hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que necesitaba 28 mil soldados para que nos protejan mientras construíamos el muro, ellos decían que no y luego les dijimos que les íbamos a cobrar aranceles del 25 por ciento por cada carro que envíen a América”, relató al comienzo.

Después, dijo que “el representante del presidente (sin mencionar el nombre de Marcelo Ebrard) dijo que quería discutir esta iniciativa con el presidente de México y yo le dije que sólo le daría cinco minutos porque tenía cosas más importantes que hacer. Después vino a decir que con gusto nos darían los soldados para proteger el muro, libre de impuestos, por supuesto”.

“Nos dieron todo. Gané. Conseguí todo de México”, agregó.

Luego de esta anécdota, Trump dijo: “entonces esta persona estúpida, con un IQ bajo, una persona con un IQ bajo, te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60, y está negociando contra Putin; presidente Xi, de China; Macron, de Francia (...)”, nuevamente sin referirse directamente a Marcelo Ebrard.

Sin embargo, el periodista José Díaz Briseño, desmintió que Donald Trump realmente se refiriera a Marcelo Ebrard, pues en una grabación extendida, se puede escuchar que en realidad habla de su rival político, Joe Biden.

Este reporteo es erróneo.



Trump se refería a Biden llamándolo débil y de bajo IQ al negociar con Putin, Xi y Macron como queda claro aquí👇 https://t.co/ThJrPCc1u1 pic.twitter.com/ZtLp2Qdyes — José Díaz Briseño (@diazbriseno) July 21, 2024

Ebrard responde y Sheinbaum lo defiende

Tras el revuelo que ocasionó el video, Ebrard respondió a los presuntos insultos del candidato republicano y a través de su cuenta de X señaló que detrás de ellos, hay motivaciones electorales, pues Trump buscará la reelección a la presidencia de Estados Unidos en noviembre de este año.

“Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.”, sostuvo.

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024

Minutos después, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de su próximo titular de Economía, a quien consideró como “uno de los mejores servidores públicos de México”, además calificó los dichos de Trump como un “lenguaje soez”.