Donald Trump manda mensaje a México en convención republicana: ‘Terminaré de construir el muro’

Durante su discurso de cierre en la Convención Nacional Republicana de este año, Donald Trump aseguró que de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, terminará la construcción del muro fronterizo con México y frenará la crisis de migración desde el día uno de su mandato.

“Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal, cerrando la frontera y completando el muro... Tenemos que parar la invasión a nuestro país, una invasión que está matando a cientos de miles”, afirmó en su mensaje de esta noche.

Cinco días después del atentado contra su vida, el expresidente insistió en su postura antimigrante y presumió que durante su administración logró una baja en las cifras de indocumentados. En este sentido, afirmó que lo primero que hará una vez que llegue a la Casa Blanca será “cerrar la frontera”.

“Vamos a parar la invasión de nuestra frontera sur y lo haremos pronto. Lo vamos a hacer desde el primer día”, prometió ante cientos de simpatizantes y militantes republicanos.

Para justificar sus políticas restrictivas, Trump mencionó la muerte de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años asesinada en Texas presuntamente por dos inmigrantes indocumentados.

Trump lanza ‘amenaza’ al nearshoring en México

Como parte de su discurso, el exmandatario también lanzó una “amenaza” frontal contra el fenómeno del nearshoring o la relocalización de empresas en México, asegurando que Estados Unidos recuperará la industria automotriz y la manufactura.

“Si quieren vendernos un producto tendrán que construirlo en Estados Unidos”, advirtió. “China y México se han llevado 68 por ciento de nuestra industria automotriz, pero la vamos a recuperar”, dijo.

Trump también acusó también a la administración de Biden de “destruir” la seguridad social y aseguró que su gobierno acabará con la inflación.

¿Cómo fue el atentado contra Donald Trump? Así lo relató

“Si no hubiera movido la cabeza la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos”, dijo Trump al comenzar su discurso de esta noche en la Convención Republicana y agregó que “la bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada” de quitarle la vida.

Contó que al notar sangre en su oreja derecha, supo de inmediato que “estaba pasando algo grave” y que se encontraban bajo ataque.

“Había sangre por todos lados y sin embargo de cierta manera me sentía muy seguro porque tenía a Dios de mi lado”, sostuvo.

Al inicio de su discurso, Trump envió un mensaje de unión en su primera gran intervención tras el intento de asesinato, en el que aceptó su nominación electoral y aseguró que con su victoria, el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia.

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (...) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, dijo con su oreja derecha todavía vendada.

Con información de EFE.