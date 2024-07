Trump revive ataque en su contra tras aceptar nominación republicana: ‘No debería estar aquí’

Esta noche, durante su discurso en la Convención Nacional Republicana 2024, Donald Trump recordó cómo fue el atentado que casi termina con su vida ante el silencio absoluto de cientos de simpatizantes y aliados.

Trump comenzó su mensaje agradeciendo al pueblo estadounidense “por el derroche de amor tras el atentado contra mi vida el sábado” e indicó que esta sería la única vez que lo contaría debido a que es “demasiado doloroso como para volverlo a contar una segunda vez”.

Al describir lo que vivió en Butler, Pensilvania, Trump relató que “había sangre por todas partes, pero me se sentía muy seguro porque tenía a Dios de mi lado”.

Al mismo tiempo, en el fondo, se proyectaban imágenes del momento del ataque, cuando el expresidente fue protegido por agentes del Servicio Secreto, luego de que Thomas Mathiew Crooks, de 20 años, dispara contra el magnate.

“Si no hubiera movido la cabeza en ese último incidente, la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos”, apuntó el ya candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Trump también aprovechó para recordar al bombero voluntario Corey Comperatore, quien falleció durante el intento de asesinato del pasado sábado. Dijo que habló con los otros dos heridos ese mismo día y los llamó “guerreros”.

A su llegada a la convención republicana, Trump fue recibido con vítores y aplausos. Aseguró que llega con un mensaje de “confianza, fuerza y esperanza” y dijo que “la división en nuestra sociedad debe sanar y debe hacerlo rápido”.

“Quiero ser presidente por todos los estadounidenses, no solo la mitad. Esta noche aceptó su nominación como candidato a presidente de los Estados Unidos.”, expresó al inicio de su discurso.

Información en desarrollo...