AMLO ‘amenaza’ a Trump ‘con todo respeto’ por cierre de frontera: ¿Qué dijo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes 19 de julio que enviará una carta a “su gran amigo” Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, esto después de que el candidato republicano dijo que terminará la construcción del muro fronterizo con México si gana las elecciones de noviembre.

El candidato republicano indicó que si llega a la Casa Blanca, lo primero que hará será “cerrar la frontera”, esto como medida para frenar la crisis de migración que hay en el territorio estadounidense.

“Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal, cerrando la frontera y completando el muro. Tenemos que parar la invasión a nuestro país, una invasión que está matando a cientos de miles”, afirmó en su mensaje en la Convención Nacional Republicana durante el jueves por la noche.

En su ‘mañanera’ en Palacio Nacional, López Obrador explicó que con dicha carta buscará que Donald Trump cambie de opinión sobre su postura por querer cerra la frontera, además de que señalará la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, esa es una vil mentira, los migrantes van a trabajar honradamente, esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país muy próspero. También le voy a informar que nos ayude a la reintegración económica, y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más no se debe ni se puede”, comentó.

¿Cuándo enviará la carta AMLO a Donald Trump?

“Le voy a enviar (la carta) la semana próxima con argumentos, no se trata de pelearnos, se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad”, detalló.

Cinco días después del atentado contra su vida, el expresidente insistió en su postura antimigrante y presumió que durante su administración logró una baja en las cifras de indocumentados.

“Es un hombre inteligente con visión (...) Lo considero mi amigo y lamentamos mucho lo que le pasó y a lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad en condenar el hecho”, dijo.

¿Cómo fue el atentado contra Donald Trump?

“Si no hubiera movido la cabeza, la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos”, dijo Trump al comenzar su discurso en la Convención Republicana en donde aceptó la nominación como candidato presidencial.

Aseguró que “la bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada” de quitarle la vida y contó que al notar sangre en su oreja derecha, supo de inmediato que “estaba pasando algo grave”.

“Había sangre por todos lados y sin embargo, de cierta manera me sentía muy seguro porque tenía a Dios de mi lado”, relató.

Al inicio de su discurso, Trump envió un mensaje de unión en su primera gran intervención tras el intento de asesinato. El magnate aceptó su nominación electoral y aseguró que con su victoria, el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia.

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza... Quiero ser presidente por todos los estadounidenses, no solo la mitad. Esta noche aceptó su nominación como candidato a presidente de los Estados Unidos”, dijo con su oreja todavía vendada.

* Con información de EFE.