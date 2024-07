¿Cómo se enteró AMLO del ataque a Donald Trump?: ‘Estaba de gira con Claudia Sheinbaum’

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó cómo se enteró del ataque contra el aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la tarde del sábado, del cual el expresidente resultó herido en una oreja.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes, AMLO reveló que estaba en una gira cuando ocurrió el atentado contra Trump.

“Estábamos en una gira y terminando un acto con la presidenta electa (Claudia Sheinbaum) ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más. Eran los primeros minutos y vimos que había pánico. Observé el primer video en el que el expresidente Trump se toca la oreja”, agregó López Obrador.

AMLO reveló que fue la virtual presidenta electa quien le dijo de lo ocurrido, a pesar de que todavía no había información suficiente sobre qué había pasado.

López Obrador destacó que él fue el primer mandatario del mundo en pronunciarse ante los hechos en Estados Unidos.

AMLO condenó nuevamente el atentado contra Donald Trump

El presidente López Obrador también condenó nuevamente en su conferencia matutina el intento de asesinato contra Donald Trump.

“Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo”, puntualizó.

AMLO mostró la publicación en X que hizo desde el sábado tras los disparos en el evento de Trump en Pensilvania.

“Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, escribió el mandatario.

Minutos después, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también se pronunció contra estos actos violentos y retomó las palabras de López Obrador.

“Coincidimos con el presidente @lopezobrador_ La violencia no lleva a ningún lado”, publicó en su cuenta de X.

Donald Trump estaba en un acto en Pensilvania, Estados Unidos, cuando comenzaron a escucharse explosiones entre la multitud.

En imágenes que circulan en redes sociales se ve la trayectoria de la bala que impactó contra el exmandatario estadounidense y minutos después, Trump extiende su mano derecha hacia el cuello y toca su rostro.

Otra foto lo muestra agachado y manchado de sangre, por lo que fue evacuado de emergencia por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Tras estos hechos, dos personas murieron, una de ellas un bombero, simpatizante de Trump, y la otra, el tirador, identificado como un joven de 20 años.