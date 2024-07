‘Alito’ Moreno llama al diálogo a Sheinbaum; amenaza a exlíderes priistas

Ya con nuevos estatutos aprobados por su partido para su reelección, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, invitó a la virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “al diálogo, a los acuerdos y a los consensos”.

“Este gobierno ha querido acabar con el PRI, quiere a un PRI sumiso, un PRI doblado, y esperamos que el próximo gobierno que inicie el 1 de octubre convoque a la unidad nacional, a la reconciliación, al diálogo, a la construcción de acuerdos y consensos para construir lo mejor para el país”, indicó.

También, en conferencia desde la sede nacional del partido y en medio de fuertes críticas de priistas, a pregunta expresa, Alito Moreno no descartó buscar la candidatura presidencial para 2030, aunque dijo que “para eso todavía falta mucho... primero terminamos en lo que estamos”.

Pero anticipó: “Tengo muchas capacidades para la política”.

El aún dirigente se defendió de las críticas de priistas y sostuvo que la reforma a los estatutos del partido cumplió con todos los procesos legales internos aprobados en la asamblea nacional del domingo.

Moreno Cárdenas se engalló con los nuevos documentos básicos del tricolor y advirtió que “los perfiles rancios del partido no volverán a manchar al PRI, y anticipó que a los priistas críticos de su reelección “los vamos a poner en su lugar y los vamos a exhibir”.

Fue directo y advirtió que “uno de los señalados en el expediente del caso Colosio, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones; todo lo que sale aquí es público. No vamos a permitir que nos espanten y los vamos a llamar a cuentas”.

“A todos los que tengan que ver con el caso Colosio los vamos a llamar a cuentas”, subrayó.

“Toda esta bola de cínicos sólo está al servicio del gobierno”, dijo, y agregó que “hoy, bien o mal, todos hablan del PRI”.

Cuestionado sobre las críticas de Aurelio Nuño, dijo que “no representa nada, no tiene vergüenza, no tiene madre, al venir a querer defender al PRI, cuando en 2018 entregó la Presidencia a Morena y se peló a Estados Unidos dizque a estudiar”. Lo calificó como “político de Polanco que no tiene madre por haber abandonado al PRI desde hace cinco años”. “Es un tristemente célebre que no está ni afiliado al PRI”, remató.

Sobre críticas de exdirigentes como Dulce María Sauri y de excandidatos como Francisco Labastida, Moreno Cárdenas agarró parejo y los acusó de “cínicos, son los que lastimaron al partido con sus hechos y abandonaron al PRI”.