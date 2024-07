AMLO ‘le saca’ a opinar sobre la relección de ‘Alito’ Moreno en el PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre la reelección de Alejandro ‘Alito’ Moreno como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su confencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de julio, López Obrador fue cuestionado sobre la asamblea que se realizó el domingo en la que se modificaron los estatutos del PRI para permitir a ‘Alito’ Moreno, reelegirse hasta 2032.

AMLO pidió al reportero explicar qué pasó porque “la gente no sabe” y se detalló que con los cambios hechos durante la asamblea se ‘dejó abierta la posibilidad’ de que Alejandro Moreno se mantenga como líder del PRI hasta durante 8 años más.

“¿Y qué más hubo?”, cuestionó López Obrador, a lo que el reportero respondió que ‘Alito’ Moreno tendrá facultades para designar a los dirigentes en la Cámara de Diputados, el Senado y en los congresos estatales.

Al escuchar el recuento de los hechos de la asamblea, el presidente sonrió y después, agregó: “bueno, vámonos a desayunar” para dar por terminada su conferencia matutina sin responder a dichos cuestionamientos.

¿Qué pasó en la asamblea del PRI?

La 24 Asamblea del PRI se realizó a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación. Solo hubo transmisión por redes sociales de la reunión en el World Trade Center.

En el evento se avalaron en ‘fast track’ 15 artículos que contemplan la reelección de ‘Alito’ Moreno como presidente del partido tricolor.

Algunos exlíderes del PRI no se presentaron a la asamblea por estar en contra de las modificaciones mencionadas, entre ellos destacó la ausencia de Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y Roberto Madrazo.

Alejandro Moreno dedicó un mensaje final a sus críticos y aseguró que “quienes no han dado un solo golpe por el partido y no han sido capaces de repartir un volante no aman al partido, y quien no ama al partido no lo puede defender”.

Durante el evento hubo un ‘portazo’ debido a que hubo un grupo al que no se le dio acceso por lo que al intentar entrar por la fuerza, derribaron una puerta de cristal.