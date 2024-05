AMLO contesta al Tribunal Electoral: ‘Es imposible editar las mañaneras’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 7 de mayo desde Palacio Nacional en compañía del gabinete de salud.

¿Cómo funcionará el programa la clínica es nuestra?

El mandatario explicó que mediante el programa de la Clínica es Nuestra se comenzarán a dispersar los recursos económicos de manera directa, esto a través de comités en un total de 23 entidades del país a partir del próximo mes de junio.

“Con el programa la clínica nuestra, como el programa la escuela es nuestra, para que los miembros de el comité de la comunidad del pueblo de la colonia reciba de manera directa lo que le corresponda para darle mantenimiento a su clínica”, explicó el presidente.

“Eso es lo que estamos haciendo es lo que vamos a dejar antes de terminar todo este sistema de salud en 23 estados que aceptaron la federalización aceptaron que trabajemos juntos con ese propósito y vamos avanzando y vamos a estarles informando cada 15 días”, agregó.

Por su parte, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que esta iniciativa busca brindar atención médica al 80 por ciento de la población en el país, debido a que dicho programa se aplicará en un total de 11 mil centros de salud, unidades médicas rurales y hospitales de segundo y tercer nivel.

“No hay mejor guardián de los dineros públicos que el propio pueblo que conoce a su centro de salud”, expresó Robledo.

¿Quieres ser enfermera del IMSS-Bienestar? Estos son los detalles de la convocatoria

El titular del IMSS dio a conocer una convocatoria para contratar a un total de 5 mil 779 enfermeras especialistas en el IMSS Bienestar, las cuales se podrán desarrollar profesionalmente en 25 entidades del país.

“Es muy muy importante que es la cobertura de enfermeras especialistas en el Bienestar (…), por eso quisimos empezar con esta convocatoria. Estamos buscando a 5 mil 799 enfermeras y enfermeros especialistas”, anunció el funcionario.

Detalló que dicha convocatoria estará abierta desde el 9 hasta el 31 de mayo en la página oficial del IMSS.

Es imposible editar las conferencias, señala AMLO

Después de que el Tribunal Electoral solicitó al Gobierno de México editar las conferencias mañaneras, el mandatario indicó que el día de hoy se enviará una carta para recibir instrucciones precisas ya que es ‘imposible editarlas’.

“Las editamos, tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censura ellos mismos ya resolvieron. Es parte de nuestra libertad, desprecio, es parte de la libertad y no las pueden prohibir”, dijo.

“Como vamos a editar algo que se lleva a cabo en vivo”, añadió.

También considero que otra forma de atender la solicitud del Tribunal Electoral podría ser bajar las mañaneras de la plataforma de YouTube y volverlas a subir después del día de las elecciones, el próximo 2 de junio.

“Las bajamos de aquí al 2 (día de las elecciones) y después las volvemos a subir”, explicó.

“Entonces le vamos a pedir hoy a los del tribunal que nos ayuden a interpretar qué es lo que resolvieron las conferencias porque queremos cumplir. Siempre hemos cumplido con sus resoluciones nada más que nos digan cómo”, mencionó.