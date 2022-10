‘Al infinito y más allá’: Katya Echazarreta cumple sueño de su abuelo y lo lleva al espacio

La primera mujer mexicana que fue al espacio, Katya Echazarreta, compartió en sus redes sociales que en esa misión la acompañó su abuelo, una de sus inspiraciones para alcanzar su sueño.

La Misión New Shepard NS-21 de Blue Origin fue tripulada por la mexicana y algunas de las cenizas de su abuelo, por lo que como narra en su Tik Tok ‘dos mexicanos fueron al espacio’.

“En el lanzamiento sentí las vibraciones”, así describió Katya Echazarreta su experiencia en el vuelo lanzado por Blue Origin, empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Hasta próximo aviso, no estoy bien, se me metió el video de @katvoltage al corazón 💛 que chingona 🪐🚀 pic.twitter.com/UYP3ivPkOS — world wide bitch. (@sofiberta) October 10, 2022

En un evento organizado a principios de agosto por el Gobierno de la Ciudad de México se reconoció la participación de Katya Echazarreta en la NASA.

La joven de 27 años explicó que su experiencia en el espacio “es lo más bonito” que le ha sucedido en la vida y narró cómo fue su estancia en “las estrellas”.

Confesó que el día de su viaje al espacio sentía mucho miedo, pero no claudicó y lo enfrentó: “Cuando llegué al día de mi misión tenía muchísimo miedo, pero no porque tengamos miedo quiere decir que no lo vamos a hacer, el miedo es normal, el miedo es muy humano, te vas a poner nerviosa, pero igual lo tienes que hacer, hazlo con miedo”.

También detalló cómo fueron sus primeros segundos después del lanzamiento: “sentí las vibraciones, en las ventanas de alrededor empiezas a ves el color de la reacción química que, en unos segundos, está a punto de llevarte al espacio y se ve todo naranjado, se ve todo el desierto, la venta es enorme”.

Katya Echazarreta de México para la NASA

Una de sus mejores experiencias, destacó la también ingeniera eléctrica, fue contemplar el cielo, el cual lo observó como si fuera un portal azul oscuro.

“Mi experiencia favorita es ver cómo cambiaba de color el cielo porque cuando vas subiendo, vas viendo el cielo azul… cuando subes un poquito más, arriba se ve como si fuera un círculo, se ve como si fuera un portal, como si fuera un cielo en la noche, el cielo oscuro azul”, sostuvo.

Después de apreciar el cielo y el espacio, el cohete y la cápsula se separan: “Estas viendo esa imagen y segundos después ya estás viendo el espacio, ni siquiera te das cuenta de la diferencia, es algo tan rápido y una sensación tan increíble.